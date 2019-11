Helsingin Hietalahden ampumisesta syytteet murhan yrityksistä 32-vuotiaalle miehelle

Helsingin Hietalahden ampumistapauksesta nostettiin syytteet muun muassa kolmesta murhan yrityksestä, tiedottaa syyttäjälaitos. 32-vuotiasta miestä syytetään kolmen murhan yrityksen lisäksi liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ampuma-aserikoksesta sekä vaarallisen esineen hallussapidosta.

Syyttäjän mukaan henkirikoksen yrityksissä on kyse murhan yrityksistä, koska teot on tehty vakaasti harkiten sekä vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen. Poliisi on aiemmin kertonut, että epäiltyä ampujaa oli pahoinpidelty kolmesti ennen ampumista.

Syyttäjä kertoo, että epäiltyyn ampujaan kohdistuneista teoista on nostettu samassa yhteydessä syytteitä nimikkeillä laiton uhkaus ja pahoinpitely. Nämä epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Vantaalla ja Helsingissä. Lisäksi yhdestä Espoossa tapahtuneesta epäillystä pahoinpitelystä on nostettu syytteet jo heinäkuussa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Pahoinpitely- ja ammuskelusyytteet käsitellään aikanaan samaan aikaan Helsingin käräjäoikeudessa. Oikeuskäsittelyn on tarkoitus alkaa puolentoista viikon päästä maanantaina.

Syyttäjä Nina Keskinen kertoo STT:lle, että epäilty myöntää ampuma-aseen hallusapidon, mutta kiistää pääosan rikoksista. Oikeudenkäynti tullaan syyttäjän mukaan tulkkaamaan ainakin albanian kielellä. Syytteessä on epäillyn ampujan lisäksi Keskisen mukaan kolme ihmistä.

Poliisi epäilee: Taustalla kahden suvun riita

Poliisi on aiemmin kertonut, että kesällä tapahtunut ampuminen liittyy kahden suvun välienselvittelyyn. Poliisin mukaan sukujen välillä oli ollut riitaa jo pidemmän aikaa. Riidan syy ei kuitenkaan vielä lokakuussa ollut selvinnyt poliisille.

Ampumisessa haavoittui kaksi miestä. Kolmas mies on tapauksessa asianomistajana, koska hän oli toisen haavoittuneen välittömässä läheisyydessä.

Poliisin mukaan murhan yrityksistä epäillyn miehen sukua oli painostettu lähtemään Suomesta. Viimeisin pahoinpitely oli poliisin mukaan tapahtunut samana päivänä kuin ampuminen. Pahoinpidelty murhan yrityksistä epäilty oli poliisin mukaan hakenut kotoaan sotilaskäyttöön tarkoitetun pistoolin ja lähtenyt liikkeelle pakettiautolla.

Helsingin keskustassa hän oli nähnyt henkilöautossa kolme toisen suvun jäsentä. Epäilty oli törmännyt kolmikon autoon, minkä jälkeen miehet poistuivat autoista. Epäilty ampui neljä laukausta, joista kaksi osui henkilöauton matkustajiin, poliisi kertoi aiemmin. Sivulliset eivät loukkaantuneet ampumisessa.