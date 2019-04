Helsingin Oulunkylän taposta epäillään uhrin naisystävää

Poliisi epäilee uhrin naisystävää Helsingin Oulunkylän viikonloppuisesta henkirikoksesta. Vuonna 1971 syntynyt nainen on pidätetty, ja poliisi aikoo vaatia häntä vangittavaksi tällä viikolla.

Vuonna 1968 syntynyt mies löytyi lauantaina kuolleena naisen asunnosta, jossa mies oli myös majaillut. Poliisi epäilee, että nainen tappoi miehen perjantain ja lauantain välisenä yönä teräaseella.

Tutkinnanjohtaja Pekka Hätösen mukaan vaikuttaa siltä, että suhde oli ollut väkivaltainen.

– Motiivista ei sinänsä vielä ole tarkempaa käsitystä, mutta pariskunnalla on ollut aiempia rikosasioita, joissa on ollut mukana väkivaltaa. Todennäköisesti tässä on ollut kyse myös päihtyneistä henkilöistä, Hätönen kertoo.

Poliisit hälytti kolmas henkilö, joka löysi ruumiin lauantai-iltapäivänä asuntoon mennessään. Nainen otettiin kiinni Helsingistä lauantai-iltana.