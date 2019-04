Helsingin Sanomat: Jyväskylän yliopisto jyrää professorivertailussa – katso, ketkä ovat 12 Jyväskylän professoria top-kympissä

Helsingin Sanomat uutisoi maanantaina uudesta tutkimuksesta, jossa vertailtiin suomalaisia professoreja kansainvälisissä tiedelehdissä julkaistujen artikkelien perusteella. Selvityksen tekivät kasvatussosiologian professori Osmo Kivinen ja tutkija Juha Hedman Turun yliopistosta. Tutkijoiden mukaan juuri huolellisesti vertaisarvioidut julkaisut ovat tärkein tutkimuksen mittari. Julkaisuja painotetaan myös, kun valtio jakaa rahoitusta yliopistoille.

Aineistoon kuului yhteensä 577 professoria, joista tutkijat nostivat esiin kymmenkunta kärkitutkijaa seitsemässä tieteen alaryhmässä. Listaus tehtiin julkaisujen tasoa ja aktiivisuutta kuvaavan, niin sanotun H-indeksin perusteella.

Hesari nosti jutussaan luonnollisesti esille Helsingin yliopistoa, mutta keskisuomalaisittain kiinnostavampaa on Jyväskylän yliopiston hyvä menestys. Jyväskylä on Helsingin jälkeen toiseksi useimpien ylimpään neljännekseen sijoittuvien professorien työnantaja. Lisäksi Jyväskylä sai alaryhmittäin laadittuihin kärkikymmenikköihin peräti 12 professoria, mikä on kolme enemmän kuin esimerkiksi usein julkisuudessa hehkutetulla Aalto yliopistolla.