Helsingin Sanomat ilmestyi myöhässä ja vajaana

Helsingin Sanomien aamujakelussa on ollut isoja ongelmia perjantaiaamuna Keski-Suomessa. Postin jakelupäivystyksen mukaan Helsingin Sanomien jakelu on ollut useilla alueilla Keski-Suomessa myöhässä ja lisäksi osalla jakelualueista Helsingin Sanomista on puuttunut kokonaan lehden sisäosa eli B-osa.

Helsingin Sanomat lupaa toimittaa puuttuvan osan lehdestä asiakkailleen viimeistään maanantain lehden kanssa.

Helsingin Sanomat kertoo ongelmiensa syyksi sen Varkauden painon eli Savon Painon ongelmat. Jakeluongelmia on Keski-Suomen lisäksi myös Savon alueella.

Sanomalehti Keskisuomalaisen jakelu on sujunut perjantaina normaalisti, kertoo Keskisuomalaisen kuluttajamyynnin johtaja Erkki Ekonen.