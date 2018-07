Helsingin Viikinmäen puhdistamolla vakava häiriötilanne

Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla Helsingissä on vakava toimintahäiriö, kertoo Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Biologisen typenpoiston häiriötilanne alkoi varhain maanantaiaamuna ja jatkuu edelleen.

HSY:n mukaan häiriön syynä on todennäköisesti viikonlopun aikana tapahtunut tuntematon teollisuuden päästö. Päästö on häirinnyt puhdistusprosessia, minkä vuoksi typpikuorma vesistöön on kasvanut voimakkaasti. Kuluttajien talousveteen päästöllä ei ole vaikutusta.

– Meidän purkupiste on Katajaluodolla kahdeksan kilometriä Helsingin rannikolta avomerelle. Typpeä menee nyt paljon mereen toisin kun meillä normaalisti, kertoo osastonjohtaja Mari Heinonen.

Heinosen mukaan toistaiseksi on melko mahdotonta arvioida, missä epäilty päästö on tapahtunut.

– Teollisuusmittaluokka tässä kuitenkin on kyseessä.

HSY toivoo, että päästöstä jotain tietävät ottaisivat yhteyttä, jotta vesistöhaitat voidaan minimoida.