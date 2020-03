Helsingin Viikissä kouluviikko alkoi osalla karanteenissa, onko muilla lapsilla syytä huoleen? – "Kouluun voi mainiosti tulla"

Viikin normaalikoulu aloitti tänään kouluviikon melkoisessa myllerryksessä Helsingissä, kun neljä alakoulun luokkaa opettajineen määrättiin eilen kahden viikon karanteeniin koronaviruksen vuoksi.

Syynä oli kouluikäisellä pojalla todettu koronavirustartunta, jonka hän oli saanut lähipiiriinsä kuuluvalta, Italiassa matkailleelta työikäiseltä naiselta.

Monissa muissa maissa on päädytty sulkemaan kouluja koronaviruksen vuoksi. Harkittiinko koulun sulkemista jossakin vaiheessa?

– Kaikki skenaariot ovat olleet esillä, kun tilannetta on pohdittu. Myös tällainen skenaario on ollut esillä, ja näistä on päädytty siihen ratkaisuun, joka on nyt tehty, toteaa rehtori Tapio Lahtero.

"Pohdimme kaikkien lasten laittamista karanteeniin"

Karanteenipäätös tehtiin Lahteron mukaan yhdessä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

– Näissä palavereissa on tarkasteltu (sairastuneen) lähikontakteja ja lainsäädäntöä, joka tähän liittyy. Kaikin mittarein toimenpide on riittävä.

Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen sanoo, että varotoimi on riittävä, sillä tartunnan saanut oppilas oli koulupäivän aikana hyvin vähäoireinen.

– Pohdimme myös sitä, tarvitseeko kaikkia näitä lapsia laittaa karanteeniin. Emme kuitenkaan pystyneet erottelemaan sitä, että kuka luokassa on kävellyt kenenkin vierestä, ja kuka on istunut kenenkin kanssa välitunnilla, Lukkarinen sanoo.

Lukkarinen lisää, että koko koulua ei suljettu myöskään siksi, että virukset kuolevat pinnoilta luonnollisesti tietyn ajan kuluttua, ja viikonloppu riittää tähän täydellisesti.

– Ei katsota missään tapauksessa tarpeelliseksi sulkea koulua, hän sanoo.

Suomen tartunnat hyvin hallinnassa

Rehtori Lahtero ei osaa arvioida, missä tilanteessa koulun sulkeminen voisi tulla kyseeseen.

– Tämän hetken tiedon mukaan kouluun voi mainiosti tulla.

Lukkarinen sanoo, että jos koulu suljettaisiin, siitä alkaisi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Hänen mukaansa taudin leviämisen rajoittaminen yhteiskunnan muun toiminnan kustannuksella on todella raskasta ja kallista.

– Jos lähdemme rajoittamaan (yhteiskunnan muuta toimintaa) laaja-alaisesti, meidän terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat jäämään myös karanteeniin, sitten meillä on enemmän sairaita ja vähemmän hoitajia.

Lukkarisen mukaan esimerkiksi Italiassa on päädytty laajoihin sulkuihin, sillä koronavirustartunnat eivät ole hallinnassa. Suomessa puolestaan ne hänen mukaansa ovat hallinnassa.

– Esimerkiksi Italiassa he eivät ikään kuin pysty jäljittämään tartuntoja kunnolla, mutta me pystymme. Me pystymme ainakin toistaiseksi tunnistamaan kaikki (tartunnat) ja laittamaan karanteeniin sen takia pystymme pienempiin toimiin, Lukkarinen sanoo.

Ei sairaana töihin tai kouluun

Koronavirustartunnan saanut poika oli ollut koulussa keskiviikkona hyvin lieväoireisena ja lisäksi osallistunut illalla jalkapalloharjoituksiin. Yhteensä viranomaiset arvioivat altistuneita olevan noin 130. Heidät on asetettu karanteeniin.

Ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä kertoo, että yksikään karanteeniin asetetuista lapsista tai aikuisista ei ole tämän hetken tiedoilla koronaviruspositiivinen. Altistumispäivän jälkeen hengitystieinfektio-oireita saavat ohjataan tutkimuksiin. Jos karanteenijoukosta löytyisi virustapaus, ryhdyttäisiin hänen lähikontaktejaan vuorostaan kartoittamaan.

Karanteenissa olevien tilanteen seurannasta vastaa Helsingin kaupunki.

Timo Lukkarisen mukaan kaiken a ja o on infektioiden rajoittaminen ihan perustasolle eli käsien peseminen ja se, että ei lähde sairaana töihin tai kouluun.

Karanteenissa olevien perheenjäsenet voivat liikkua vapaasti. Tämä johtuu Lukkarisen mukaan siitä, että tartuttavuus alkaa vain hieman ennen kuin oireet alkavat.

– Ennen kuin tämä altistunut alkaa oireilla, hän ei käytännössä ehdi tartuttamaan perheenjäsentään, hän sanoo.

Tauti ei juurikaan oireile pikkulapsilla

Kiinan terveysviranomaiset ovat julkaisseet yli 40 000 ensimmäisen koronavirukseen sairastuneen taudinkuvat. Sairastuneista alle 20-vuotiaita on ollut vain 2,4 prosenttia.

– Lasten taudinkuva on hyvin lieväoireinen. Alle kymmenvuotiaita lapsia ei ole kuollut yhtään. Kaikissa tähänastisissa tutkimuksissa viesti on suunnilleen sama, eli lapset sairastavat huomattavasti vähemmän kuin aikuiset, THL:n Puumalainen sanoo.

Raskaana olevien koronaviruksesta on toistaiseksi vähän tietoa ja sekin perustuu yksittäistapauksiin. Niiden perustella näyttää siltä, ettei virus käytännössä tartu äidistä vastasyntyneeseen ja aiheuta oireista tautia, Puumalainen kertoo.