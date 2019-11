Helsingin apulaispormestari Razmyar luottaa EM-kisapaikan juhlijoiden ymmärrykseen – Manta-patsasta ei aidata kiipeilijöiden varalta

Helsinki ja koko Suomi valmistautuvat perjantai-iltaiseen kansanjuhlaan, kun Huuhkajat tavoittelee historiallista pääsyä jalkapallon EM-kisoihin.

Helsingissä käänteentekeviä urheilutapahtumia on perinteisesti juhlittu tuoreeltaan kerääntymällä Kauppatorille 111-vuotiaan Havis Amanda -patsaan ympärille. Juhlan kaavaan on kuulunut suihkulähteessä kastautuminen sekä Mantaksi kutsutussa pronssipatsaassa kiipeily.

Helsingin kaupungin apulaispormestari Nasima Razmyar (sd.) aiheutti viime toukokuussa julkisen keskustelun patsaan jaksamisesta.

– Mantan ympärille ei ole tulossa aidoitusta eikä sen kummempaa valvontaa, vaan me uskomme aidosti, että kansalaiset itse ymmärtävät, että mihin kohtaan kaupunkia saa kiivetä ja mihin kohtaan ei, Razmyar sanoi STT:lle keskiviikkona.

Razmyar täsmentää, että kukaan ei ole kieltämässä Mantan ympärillä juhlimista.

– Uskon aidosti, että moni ei ole edes ymmärtänyt, että kyseessä on hauras pronssipatsas. Se on upea patsas, joka on kestänyt vuosikymmeniä, ja halutaan, että se kestää vielä vuosikymmeniä. Sen ympärillä saa ja pitää olla ja juhlia, mutta ei kiivetä.

Viime kerrasta ei jäänyt vaurioita

Perhevapaalla tällä hetkellä oleva Razmyar on iloinen, että kevään keskustelu herätti laajempaa ymmärrystä.

– Kaupungin taidemuseo HAM on aina pitänyt kiipeilyä valitettavana, mutta julkinen reaktio oli meille hyvä asia. Itsekin uskon, että kun asiasta tiedetään, se vaikuttaa ihmisten reaktioihin ja toimintatapoihin, vaikka ollaankin juhlatuulella.

Razmyarin mukaan toukokuisista kultajuhlista patsaaseen ei ole jäänyt näkyviä vaurioita.

– Mutta tähän teokseen kohdistunut paino ja vääntö on väsyttänyt onton pronssin sisällä olevia tukirakenteita. Vaikka se ei näy päällepäin, seuraava kiipeily tai roikkuminen saattaa aiheuttaa vaikka pronssin tippumisen tai rakenteiden pettämisen.

Myös esimerkiksi Tampereella urheilusaavutuksiin liittynyt kansanjuhla on aiheuttanut huolta torin maamerkin, vanhan suihkulähteen kestävyydestä. Se koki kovia jo jääkiekon MM-kultajuhlissa keväällä 2011, ja viime toukokuussa siitä irtosi ja katosi pala.

"Joku kastelukumpu meidän on keksittävä"

Perjantaina jalkapallon EM-kisapaikan jännittäminen on keskitetty Kansalaistorille, jossa peliä seurataan. Esimerkiksi torin vieressä sijaitseva Oodi-kirjasto on Razmyarin mukaan varautunut lämmittelijöihin ja vessassa kävijöihin.

– Ensinnäkin toivotaan tietysti kovasti, että voitto tulee. Ja Helsingissäkin on varauduttu todelliseen kansanjuhlaan.

Razmyar sanoo ymmärtävänsä, että suomalaiseen juhlaperinteeseen kuuluu itsensä kasteleminen.

– Uskon tuntevani suomalaisen sisun ja juhlinnan perinpohjaisen ja vahvan otteen, että säällä kuin säällä halutaan riisuutua ja mennä jonnekin lähteelle. Ja Manta on ollut Kauppatorilla sopivasti sitä tarkoitusta varten. Joku allas meidän on siksi kanssajuhlijoille tulevaisuudessakin keksittävä, Razmyar naurahtaa.

Razmyar kertoo, että keväinen keskustelunavaus tuotti paljon ja valtaosin positiivista palautetta, mutta myös muutamia vihamielisiäkin kommentteja.

– Kun siinä alkupäivinä annoin muutamia haastatteluita patsaan juurella, tuli joitakin huutoja, että meiltä et näitä juhlia estä ja painu kotimaahasi. Tämä on valitettavaa, mutta enemmän sain kuitenkin kannustavaa palautetta. Ehkä siihen nyt tarvittiin apulaispormestarin ääntä, että osattaisiin vähän hillitä itseään.