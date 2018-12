Helsingin käräjäoikeus erotti lautamiehen some-käytöksen takia – luonnehti MV-oikeudenkäyntiä poliittiseksi

Helsingin käräjäoikeus on tänään antamallaan päätöksellä erottanut lautamiehen eli maallikkotuomarin tämän some-käytöksen takia. Lautamiehenä toimiva mies oli esimerkiksi jakanut Twitterissä edelleen viestejä, joissa kutsuttiin ihmisiä mielenosoitukseen oikeustalolle MV-julkaisua koskevan oikeudenkäynnin aikaan.

Oikeuden mukaan hän oli myös arvostellut jutun tuomaria ja luonnehtinut MV-julkaisun perustajan Ilja Janitskinin saamaa tuomiota Twitterissä mielenvikaiseksi ja oikeudenkäyntiä Youtubessa poliittiseksi. Janitskin tuomittiin vuoden ja kymmenen kuukauden ehdolliseen vankeuteen muun muassa MV:ssä julkaistujen rasististen ja loukkaavien kirjoitusten takia. Tuomio ei ole lainvoimainen.

– Mielenvikainen tuomio. Iljalla ja (toisella henkilöllä) ei ollut pienintäkään mahdollisuutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, hän oli oikeuden mukaan muun muassa tviitannut.

Oikeuden mukaan mies arvosteli Helsingin käräjäoikeuden tuomaria julkaisemalla hänestä ja toisesta henkilöstä kuvan, jonka päälle oli kirjoitettu pilkallinen teksti.

Mies kertoi oikeudessa olevansa Reformi-nimisen liikkeen ehdokkaana kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Liikkeen nettisivujen mukaan sen ehdokkaana toimii myös Janitskin.

Lautamiehen mukaan kyse oli huumorista

Oikeuskäsittelyä ennen käräjäoikeuden laamanni lähetti lautamiehelle kirjeen, jossa pyysi tätä keskustelemaan kanssaan lautamiehen velvoitteista ja toiminnasta. Mies ei kuitenkaan ottanut yhteyttä laamanniin.

Hän kertoi oikeudelle, että ei muista saaneensa kirjettä, koska saa niin paljon postia. Hänen mukaansa Twitter-julkaisut oli irrotettu kontekstistaan ja ne sisälsivät sarkasmia ja huumoria. Youtube-videosta hän kertoi, että kyse oli kansalaisjournalismista.

Oikeuden mukaan toiminta oli kuitenkin sopimatonta maallikkotuomarille. Koska nämä ovat osa oikeuslaitosta, oikeuden mukaan lautamiehen on käyttäydyttävä siten, ettei tuomioistuimen riippumattomuus, puolueettomuus ja tasapuolisuus vaarannu.

– Edellä kuvattu toiminta sosiaalisessa mediassa ei ole ollut tasapuolista ja puolueetonta. Hänen suhtautumisensa oikeudenkäytön osallisiin ja Janitskinin oikeudenkäynnin puheenjohtajaan on ollut asiatonta ja epäkunnioittavaa. (Miestä) ei voida enää pitää lautamieslain tarkoittamalla tavalla sopivana toimimaan lautamiehenä, oikeus katsoi.

Maallikkotuomari edustaa kansan oikeustajua

Maallikkotuomari on kirjaimellisesti maallikko, jonka tehtävä on edustaa kansan oikeustajua tuomioistuimessa. Lautamiehet valitsee kunnanvaltuusto toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Osa oikeuskäsittelyistä käydään lautamieskokoonpanoissa, joissa puheenjohtajana toimii ammattituomari. Jos lautamiehet ovat jutun tuomarin kanssa eri mieltä ratkaisusta, kullakin on yksi ääni ja lopputuloksesta äänestetään. Jos äänet menevät tasan, rikosjutussa voittaa syytetyn kannalta lievempi linja.

Lautamiehen erottaminen on harvinaista. Viime vuosina julkisuuteen on kiirinyt vain yksittäisiä tapauksia, joissa lautamies on erotettu. Samankaltainen tapaus löytyy ainakin Varsinais-Suomen käräjäoikeudesta vuodelta 2006. Lautamies oli julkaissut netissä vähätteleviä ja solvaavia kirjoituksia, joka johti hänen vapauttamiseen tehtävästään.

Vuonna 2012 julkisuuteen nousi tapaus, jossa Turun hallinto-oikeus perui turkulaisen kunnallispoliitikon valinnan lautamieheksi, koska tämä oli näkyvästi mukana politiikassa ja hän oli saanut tuomioita muun muassa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.