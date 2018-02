Helsingin käräjäoikeus ratkaisee tänään, oliko toimittajan kotiin tehty kotietsintä laillinen

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään ratkaisunsa siitä, oliko keskusrikospoliisin (KRP) Helsingin Sanomien toimittajan kotiin tekemä kotietsintä laillinen vai ei.

KRP teki niin sanotun erityisen kotietsinnän toimittajan luokse joulukuussa sen jälkeen, kun Helsingin Sanomien Viestikoekeskus-uutisoinnista aloitettiin rikostutkinta.

KRP:n mukaan kotietsintä oli laillinen, koska poliisilla oli perusteltu syy epäillä, että toimittaja pyrki hävittämään todistusaineistoa. Toimittaja oli ennen kotietsinnän määräämistä vasaroinut tietokonettaan asuintalonsa kellarissa. Siitä aiheutui savua, jolloin hän soitti hätäkeskukseen.

Kellaripalokeikalle meni myös Helsingin poliisin partio, joka ilmoitti tiedot eteenpäin KRP:n tutkinnanjohtajalle Janne Järviselle .

– Tein ratkaisun, että tässä on takavarikon edellytykset. Määräsin tietokoneen takavarikoitavaksi. Ilmoitin asiasta myös esimiehelleni, tässä tapauksessa myös syyttäjälle. Katsoin, että on syytä olettaa, että kyseessä on mahdollinen todistusaineiston hävittäminen, Järvinen sanoi oikeudessa helmikuun puolivälissä.

Järvinen kertoo päätelleensä, että mahdollista todistusaineistoa saatetaan hävittää vielä laajemminkin, joten hän määräsi kotietsinnän myös toimittajan kotiin.

Poliisi vei kotietsinnässä toimittajalta kaikkiaan 19 esinettä, muun muassa kaksi puhelinta, tietokoneen, tabletin ja useita muistitikkuja.

Toimittajan mukaan kyse on viranomaisten yrityksestä murtaa lähdesuoja

Toimittajan mukaan tietokoneella ei ole kyseiseen uutisointiin liittyvää materiaalia, vaan hän tuhosi tietokonettaan turvatakseen muihin projekteihinsa liittyvän lähdesuojan.

– Kotietsinnän yhteydessä suoritettu takavarikko on kokonaisuudessaan laiton. Kyse on nimenomaisesti toimittajan lähdesuojaan kuuluvista asioista. Sitä koskevat eri säännöt kuin tavallisia pakkokeinoja. Nähdäkseni tutkinnanjohtajalta on unohtunut tämä, toimittajan asianajaja Kai Ko tiranta sanoi oikeudessa.

Lain mukaan tutkinnanjohtaja saa määrätä erityisen kotietsinnän vain, jos etsintä on välttämätöntä tehdä kiireellisenä. Kotirannan mukaan kiireellisyydelle ei ollut perusteita, joten etsinnän tekemiseksi olisi tarvittu tuomioistuimen päätös.

– Tässä on sivuutettu tuomioistuinkontrolli kokonaisuudessaan. Näin ei voida menetellä, menettely on nähdäksemme lainvastainen, Kotiranta sanoi oikeudessa.

Toimittaja haluaa myös, että käräjäoikeus toteaa takavarikot rauenneiksi ja palauttaa tavarat, sillä poliisi ei vienyt takavarikkoa tuomioistuimen arvioitavaksi kolmen päivän kuluessa etsinnästä.

Erityinen kotietsintä tarkoittaa koti- tai paikanetsintää silloin, kun on syytä olettaa, että etsinnän kohteella on sellaista tietoa, jota koskee laissa yksilöity takavarikkokielto. Tällaista on muun muassa toimittajan lähdesuojan alainen materiaali.