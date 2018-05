Helsingin kokoomusvaltuutetun Facebook-päivitys herätti syytöksiä rasismista: "Mielestäni ihan normaalia toimintaa"

Helsingin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajan Harry Bogomoloffin (kok.) Facebook-päivitys on herättänyt arvostelua sosiaalisessa mediassa. Bogomoloffin päivitystä Kulosaaren perheiden suljetussa ryhmässä on syytetty avoimen rasistiseksi.

– Rantapuistossa (pohjoisranta) liikkui illansuussa kolmen balkanintumman miehen porukka, ilman järkevän tuntuista syytä. Tiedoksi, Bogomoloff kirjoitti Twitterissä jaetun kuvakaappauksen mukaan.

Bogomoloff vahvistaa STT:lle, että kirjoitus on hänen.

– Tässä samassa sivustossa on ollut tapana ilmoittaa saarella olevista ilmiöistä. Täällä on muun muassa vuosien mittaan kerrottu, että on liikkunut epäilyttäviä miehiä ulkomaalaisissa kilvissä olevien autojen kera ja hiippareita ja vastaavaa. Tämä on mielestäni ihan normaalia toimintaa.

Vihreiden kansanedustaja Ozan Yanar jakoi Bogomoloffin postauksen Twitterissä.

– Miten on mahdollista, että Helsingin valtuuston varapuheenjohtaja käyttää tällaista kieltä? Mitenköhän hän katsoo meitä valtuuston "tummia" jäseniä, jos asenne on tällainen? Yanar tviittasi ja kysyi, mihin toimiin kokoomus aikoo asiassa ryhtyä.

Helsingin kokoomus: Huonoa harkintakykyä

Myös mediapersoona Tuomas Enbuske hämmästeli Bogomoloffin sanavalintoja.

– Tässä Bogomoloffin viestissä on monta niin käsittämätöntä puolta. Tietysti ilmiselvimpänä avoin rasismi. Mutta myös ajatus siitä, että kenelläkään olisi oikeus kytätä, liikkuuko joku jossain ”ilman järkeväntuntuista syytä”. Ja profiloida liikkujat ulkonäön mukaan. Surullista, Enbuske tviittasi.

Bogomoloff ihmettelee syytöksiä.

– Missä kohtaa se rasismi mahtaa tulla kuvaan? Eihän siinä ketään moitita. Jos joku närkästyy siitä sanavalinnasta, olisihan se voinut olla onnistuneempi. Mutta nyt meni näin. Siihen tekstiin ei ole mitään lisättävää, hän kommentoi.

Helsingin kokoomuksen toiminnanjohtajan Sini Jokisen mukaan päivitys osoittaa huonoa harkintakykyä.

– Ei tämä tietenkään ole millään tavalla kokoomuksen arvojen mukaista eikä me hyväksytä rasismia missään muodossa.

Jokisen mukaan asiasta keskustellaan Bogomoloffin kanssa ja valtuustoryhmä päättää mahdollisista toimenpiteistä.