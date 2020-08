Helsingin merialueelta kerrottiin löytyneen ihmisruumiin osia – osoittautuivat karhun käpäliksi

Helsingin merialueelta viime viikolla tehdyt löydökset ovat osoittautuneet karhun käpäliksi, kertoo poliisi.

Poliisi oli aiemmin tiedottanut, että merialueelta löytyi osia ihmisruumiista. Tarkemmissa tutkimuksissa kävi kuitenkin ilmi, että kyse oli karhun käpälistä.

Luuta ja pehmytkudosta sisältäneet löydökset olivat poliisin mukaan pahoin tuhoutuneet.

– Tutkimuslöydösten perusteella kyseessä on mitä ilmeisimmin metsästetty karhu, jolta on poistettu talja kynsineen, poliisi kertoo tiedotteessa.

Poliisin tiedossa ei ole, miten ja miksi käpälät ovat päätyneet mereen. Koska kyse ei ole ihmisruumiin osista, poliisi ei jatka tapauksen tutkintaa.

MTV kertoi viime perjantaina, että Helsingin Kyläsaaren rannalta olisi löydetty kaksi irtonaista ihmisen jalkaterää.

Käpälä voi muistuttaa ihmisen jalkaterää

Rikostarkastaja Jari Koski Helsingin poliisista kertoo puhuneensa asiantuntijan kanssa, joka oli todennut löydöksen karhun käpäliksi.

– Hänen mukaansa yleisin erehtyminen on, että nimenomaan karhun ja ihmisen ja toisaalta hylkeen ja ihmisen jalkaterän rakenne on samanlainen. Tästä nimenomaisesta yksilöstä on poistettu kynnet ja uloin nivel, joka tekee siitä jollakin tavalla ihmisen jalan näköisen, Koski sanoo STT:lle.

Kosken mukaan poliisille tulee vuosittain useita erilaisia luulöytöjä, joista osa on parempikuntoisia ja osa huonompikuntoisia. Jos poliisi ei pysty sanomaan, mikä löydös on, siitä yleensä kysytään asiantuntijalta varmistus.

– Jos se on eläin, eikä epäillä mitään rikosta, niin asia suljetaan, kuten tässä tapauksessa.

Karhun käpälät löydettiin Helsingin Kyläsaaren rannasta viime viikon torstaina. Kosken mukaan käpäliä löytyi kaksi, ja ne eivät olleet pakattuna.

Hänen mukaansa käpälät näyttävät selkeästi olleen vedessä. Poliisin tiedossa ei ole, miten karhun jäänteet olivat päätyneet löytöpaikalle.