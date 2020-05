Helsingin opetusviraston entistä tietohallintopäällikköä syytetään törkeästä petoksesta – 9 miljoonan euron laitetilauksia ei koskaan toimitettu

Helsingin opetusviraston entistä tietohallintopäällikköä Hannu Suoniemeä vastaan on nostettu syytteet törkeästä petoksesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Kyse on jutusta, jossa ilmeni suuria epäselvyyksiä laitteiden, kuten tietokoneiden ja puhelimien tilauksissa. Esitutkinnan perusteella Suoniemen epäillään tilanneen vuosien 2006–2016 aikana noin yhdeksän miljoonan euron arvosta laitteita, joita ei ole koskaan toimitettu opetusvirastoon.

Suoniemi työskenteli myöhemmin turvallisuuspäällikkönä, ja virasto irtisanoi hänet vuonna 2017.

Laitteet ovat olleet pääasiassa tietokoneita, puhelimia, muita it-laitteita sekä viihde-elektroniikkaa. Poliisi on epäillyt, että laitteet on myyty yksityishenkilöille eri puolilla Suomea.

– Epäilty teko on ollut mahdollinen, koska epäillyllä on ollut esimiesasemansa vuoksi laajat hankintaoikeudet ja erityisesti siitä syystä, että hän on pystynyt korkeaa asemaansa hyväksi käyttäen peittämään tekonsa, kertoi tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Urpo Mäkelä Helsingin poliisista toissa kesänä, kun juttu siirtyi syyteharkintaan.

Lisäksi syytteet on nostettu seitsemää muuta ihmistä vastaan, osa törkeistä petoksista ja osa törkeistä rahanpesuista. He ovat laitteiden eteenpäin myyjiä ja laitetoimittajia.

Syytetyt osin myöntävät ja osin kiistävät syyllisyytensä, syyttäjä kertoo tiedotteessa.

Opetusviraston johtajille ei syytteitä - kyselivät laskuja laitteistaan, mutta niitä ei kuulunut

Myös neljää opetusvirastossa johtotehtävissä toiminutta Suoniemen esimiestä epäiltiin aiemmin rikoksista, mutta he välttyivät syytteiltä. Kahden johtajan kohdalla syyttäjä katsoi, että he eivät laiminlyöneet laitehankintoihin liittyvää sisäistä valvontaa eivätkä siten syyllistyneet virkarikoksiin. Toinen oli ollut Suoniemen esimiehenä vain lyhyen ajan, ja toisen syyttäjä katsoi ryhtyneen riittäviin toimiin ongelmien korjaamiseksi.

Kaksi muuta opetusviraston johtajaa ei saanut virkarikossyytettä, koska syyteoikeus oli vanhentunut. Syyte on rikostyypistä riippuen nostettava tietyn ajan kuluessa rikoksesta.

Kahta johtajista epäiltiin myös kavalluksesta, koska heiltä löytyi opetusviraston it-laitteita, vaikka he eivät enää olleet opetusviraston palveluksessa. Ex-johtajien mukaan heille oli kuitenkin kerrottu, että opetusvirastossa on käytäntö, jonka mukaan tietotekniset laitteet voi lunastaa itselleen työ- tai virkasuhteen päättyessä. Molemmat olivat kyselleet laskua jälkeenpäin, mutta sitä ei ollut kuulunut. Syyttäjä katsoi siis, ettei kavallusta tapahtunut.

Lisäksi yhteensä kuuttatoista opetusviraston entistä ja nykyistä työntekijää epäillään petos- ja kavallusrikoksista. Heidän osaltaan syyteratkaisu tehdään vasta myöhemmin.