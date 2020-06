Helsingin pörssin päälistalle uusi yhtiö

Vähittäiskauppa Verkkokauppa.com siirtyy perjantaina Helsingin pörssin päälistalle, Nasdaq kertoo.

Yhtiö kuuluu markkina-arvoltaan keskisuuriin yhtiöihin.

Yritys on ollut listautuneena Nasdaqin First North -kasvumarkkinalle vuodesta 2014 alkaen. Nasdaqin mukaan kyseessä on kahdeksas kerta, kun First Northiin listautunut yritys siirtyy pörssilistalle.