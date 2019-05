Helsingin piispa puhuu sananvapaudesta Halla-ahon ja koomikko Nordmanin kanssa – tutkijat boikotoivat Kirkkopäiviä vierasvalinnan vuoksi

Kirkkopäiväviikonlopun ennalta keskustelluin ohjelmanumero nähdään lauantai-iltana, kun Helsingin piispa Teemu Laajasalo haastattelee perussuomalaisten puheenjohtajaa Jussi Halloa-ahoa ja koomikko Joonas Nordmania.

Ohjelmanumeron nimi on Mistä saa puhua, mille saa nauraa?

Itä-Suomen yliopiston teologisen osaston professorin Ilkka Huhta ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yliopettaja, dosentti Mikko Malkavaara ovat peruneet osallistumisensa Kirkkopäiville piispa Laajasalon vierasvalinnan takia. Huhdan ja Malkavaaran oli määrä puhua perjantaina.

– Viestimme järjestäjille oli, että ei ole hyvä kutsua yhden eduskuntapuoleen puheenjohtajaa viikkoa ennen EU-vaaleja, Huhta sanoo STT:lle.

"Saksan kirkkopäivät otti kantaa populismia ja rasismia vastaan"

Huhta jatkaa, että hän ja Malkavaara myös pitivät aihevalintaa kummallisena.

– Tutkimuksen näkökulmasta pidämme huolestuttavana konservatiivikristittyjen ja oikeistopopulistien lähentymistä Euroopassa ja muualla maailmassa. Vähän olisi odottanut, että Kirkkopäivät olisi seurannut isoveljensä esimerkkiä – Saksan kirkkopäiväthän otti hyvin voimallisesti kantaa populismia ja rasistista ideologiaa vastaan, Huhta sanoo.

Huhta painottaa, ettei hänellä ole mitään Halla-ahoa vastaan henkilönä.

– Kritisoimme ilmiötä, jossa ei oteta tiukkaa kantaa rasismia vastaan. Meidän näkemyksemme tutkimuksen näkökulmasta on, että Kirkkopäivät voisi olla sellainen foorumi, jossa nimenomaan otetaan kantaa rasismia vastaan, eikä keskustella sananvapaudesta sellaisessa kontekstissa jossa on vaarana, että rasistiselle puheelle annetaan lisää tilaa. Tämä on viestimme, ei mikään muu, Huhta sanoo.

"Ymmärrämme eriäviä mielipiteitä"

Kirkkopäivien johtoryhmä keskusteli Laajasalon ohjelmaehdotuksesta samalla tavalla kuin kaikista muista, sanoo Kirkkopalvelun viestintäpäällikkö Sanna Peltonen. Hän ei itse kuulu johtoryhmään, vaikka osallistuukin joskus sen kokouksiin. Hän ei ollut läsnä Laajasalo-keskustelun aikana.

Peltonen sanoo, että Kirkkopäivien koko historian aikana sen ytimessä on ollut avoimen dialogin rakentaminen eri lailla ajattelevien ja uskovien välille. Hän huomauttaa, että Kirkkopäiville osallistuu myös muita poliitikkoja, kuten vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Kiireisen vaalikevään takia moni politiikan vaikuttaja ilmoitti tosin jo hyvissä ajoin, että heillä ei ole mahdollisuutta osallistua tänä vuonna.

Peltosen mukaan Kirkkopäivät kunnioittaa myös heitä, jotka ovat sitä mieltä, että Laajasalon vierasvalinta tai ohjelmanumeron teema on sopimaton.

– Jotkut ovat halunneet jättää tulematta tänne, ja kaikin tavoin kunnioitamme sitä päätöstä. Ymmärrämme toki, että tästä asiasta on hyvin erilaisia mielipiteitä. Siitäkin huolimatta meidän pitää noudattaa Kirkkopäivien linjaa, eli avoimen keskusteluyhteyden rakentamista.

Peltonen toivoo, että kävijät näkevät Kirkkopäivien ohjelman kirjon. Hän sanoo, että Kirkkopäivät ei ole yhden aiheen ympärille keskittyvä tapahtuma, vaan huomioi monia ajankohtaisia yhteiskuntaan ja kirkkoon liittyviä aiheita.

STT pyysi Laajasalolta haastattelua asiasta, mutta kiireiden vuoksi hän ei ehtinyt vastata kysymyksiin alkuiltaan mennessä.