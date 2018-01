Helsingin piispan Teemu Laajasalon rahankäytöstä tehty selvityspyyntö

Helsingin piispan Teemu Laajasalon rahankäytöstä on tehty selvityspyyntö, joka on osoitettu muun muassa Helsingin tuomiokapitulille. Asiasta kertoi ensin Kirkko ja Kaupunki. STT on saanut haltuunsa Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhosen tekemän asiakirjan.

Kirkko ja Kaupunki kertoo, että Korhonen on lähettänyt kymmeniä kysymyksiä sisältävän asiakirjan myös muun muassa Helsingin seurakuntayhtymän ja Kallion seurakunnan johdolle sekä Laajasalolle itselleen.

Korhonen kertoo selvittäneensä Laajasalon rahankäyttöä. Hän moittii Laajasaloa muun muassa kirkkotyönantajan luottokortin holtittomasta käytöstä, kun Laajasalo toimi Kallion kirkkoherrana ja Helsingin seurakuntayhtymän johtajana. Laajasalo valittiin piispaksi syksyllä.

Korhosen mukaan tuore piispa on hukannut suuren osan vuoden 2017 luottokorttikuiteistaan. Hänen selvityksensä mukaan niistä puuttuu yli neljäsosa. Kuitittomia luottokorttimenoja on Korhosen mukaan vuonna 2017 yli 2 600 euron edestä.

Korhonen vaatii vastauksia Laajasalolta myös muun muassa Israelin-matkasta keväällä 2017. Korhosen mukaan matkalla viranhoidolliset tehtävät olivat vähissä. Samaten Korhonen ihmettelee Laajasalon yöpymistä hotellin sviitissä Savonlinnassa.

Korhonen penää tietoja myös virvoitusjuomahankinnoista.

– Maksukorttitositteiden mukaan olet suhteellisen usein ostanut kortilla Coca-Colaa. Kallion seurakunnassa neuvottelutarjoilujen hankinta ei kuulu kirkkoherran tehtäviin. Miksi olet ostanut Coca-Colaa seurakunnan varoilla? Korhonen kysyy paperissaan.

Huolimattomuutta

Laajasalo kiistää Kirkolle ja Kaupungille käyttäneensä seurakuntayhtymän luottokorttia yksityisiin menoihinsa. Puuttuvat kuitit hän laittaa huolimattomuuden piikkiin.

– Kuittien kanssa olen jatkossa tarkkana, Laajasalo sanoo lehdelle.

Virkamatka Israeliin viime keväänä oli Laajasalon mukaan asianmukainen. Sen hän myöntää, että Savonlinnassa hänen olisi pitänyt selvittää tarkemmin, millainen hotellihuone tuli varattua. Hän yöpyi "Kuninkaan sviitissä".

– Pyysin virkailijalta "hyvää huonetta", enkä kysynyt hintaa. Minulle sitä ei ole siis myyty tuolla nimellä, nykyinen piispa selvittää.

Hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Korhonen ehdottaa Helsingin seurakuntayhtymän sisäiselle tarkastukselle ja tilintarkastukselle yksityiskohtaista tutkintaa Laajasalon luottokortin käytöstä. Hän haluaa myös Laajasalolta vastauksia esittämiinsä kysymyksiin.

Laajasalo lupaa Kirkolle ja Kaupungille vastata Korhosen kysymyksiin.

STT ei tavoittanut tiistaina illalla Laajasaloa.