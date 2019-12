Helsingin poliisi on ottanut kiinni kaikkiaan 13 ihmistä mielenosoitusten yhteydessä

Poliisi on ottanut kiinni kaikkiaan 13 ihmistä Helsingin mielenosoitusten yhteydessä. Osalla heistä on poliisin mukaan ollut hallussaan kiellettyjä esineitä eli soihtuja ja alustavien tietojen mukaan yksi teräase. Osa taas on otettu kiinni mielenosoituksen häiritsemisen vuoksi.

Helsinki ilman natseja -mielenilmauksessa on ollut mukana noin 2 700 ihmistä, arvioi Helsingin poliisi Twitterissä. Soldiers of Odin -kulkueeseen taas osallistui poliisin mukaan noin 250 henkilöä. Viimeisenä liikkeelle lähteneessä 612-mielenilmauksessa on noin 1 500 osallistujaa, arvioi poliisi. 612-kulkueen taustalla on äärioikeistolaisia ryhmiä.

Viime vuonna Helsingin poliisi arvioi, että 612-mielenilmaukseen osallistui noin 1 800 henkilöä ja uusnatsien kulkueeseen vajaat 300. Natseja vastustaneeseen mielenosoitukseen osallistui viime vuonna poliisin mukaan jonkin verran alle 2 000 henkilöä.

Soihtuja ja tiettävästi yksi teräase

Iltapäivällä ennen mielenosoitusten alkamista poliisi otti metrossa kiinni viisi henkilöä. Komisario Patrik Karlsson kertoo STT:lle, että kiinniotetuilla oli hallussaan soihtuja ja tiettävästi yksi teräase. Kiinniotto tapahtui Rautatientorin metroasemalla. Metroliikenne oli hetken aikaa pysähdyksissä. Poliisin mukaan kenellekään ei aiheutunut tilanteessa vaaraa.

Ympäristöliike Elokapina kertoo pysäyttäneensä äärioikeistolaisen Soldiers of Odin -marssin Helsingissä asettumalla istumaan marssijoiden eteen Töölönkadulla. Järjestön mukaan mielenilmaus kesti muutaman minuutin ennen poliisin väliintuloa. Karlsson vahvistaa, että äärioikeiston mielenosoituksen reitiltä otettiin kiinni kaksi ihmistä, jotka yrittivät estää kulkueen etenemistä.

Yksi kiinniotetuista oli lähistöllä sateenkaarilippuun kääriytyneenä, kun Soldiers of Odin -mielenosoitus ennen lähtöä järjestäytyi Kansalaistorilla.

Lisäksi poliisi otti illalla kiinni kolme henkilöä, jotka häiritsivät 612-kulkuetta sekä yhden, joka oli Karlssonin mukaan päihtynyt ja esiintyi aggressiivisesti 612-mielenilmauksen yhteydessä. Yksi kiinniotetuista heitti paukkupommin väkijoukossa.

Poliisi aikoo selvittää yhteyksiä myöhemmin

Mielenilmauksia on muuallakin Suomessa. Oulun poliisi kertoo, että Oulussa oli tänään sekä Oulu ilman natseja -mielenosoitus että äärioikeistolaisen Suomen Kansa Ensin -ryhmän mielenosoitus. Oulu ilman natseja -mielenosoitukseen osallistui poliisin mukaan noin sata henkilöä. Mielenilmaukset Oulussa sujuivat poliisin mukaan ilman järjestyshäiriöitä.

Tänä vuonna poliisi kielsi uusnatsien Kohti vapautta -mielenosoituksen. Torstaina sivustolta poistettiin oman mielenosoituksen ilmoitus, ja se korvattiin Odinin kokoontumisen kutsulla. Toisin sanoen uusnatsimielenosoitukseen aikoneita kehotettiin osallistumaan sen sijaan Soldiers of Odin -ryhmän mielenosoitukseen.

Poliisin mukaan Soldiers of Odinin itsenäisyyspäivän marssin mahdollista kytköstä poliisin kieltämään Kohti vapautta -mielenosoitukseen arvioidaan jälkikäteen.

Soldiers of Odin -ryhmän marssilla nähtiin samoja banderolleja ja kuultiin samantyyppisiä iskulauseita kuin väliaikaisen toimintakieltoon määrätyn uusnatsijärjestön Pohjoismaisen vastarintaliikkeen aikaisemmilla marsseilla. Pohjoismaisen vastarintaliikkeen epäillään jatkavan toimintaansa Kohti vapautta -liikkeenä.

Korkein oikeus on myöntänyt Pohjoismaiselle vastarintaliikkeelle valitusluvan jutussa, joka koskee liikkeen määräämistä lakkautettavaksi. Samalla oikeus kielsi väliaikaisesti PVL:n toiminnan, kunnes oikeus on ratkaissut asian lopullisesti.