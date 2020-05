Helsingin poliisilta menossa noin 300 Silkkitie-juttua syyteharkintaan, epäiltyjen joukossa jopa eläkeläisiä – "Moni on ollut aivan suu auki"

Moni anonyymeja huumekauppoja netissä hieronut on saanut viime kuukausina ikävän yllätyksen: kutsun poliisikuulusteluihin. Netissä toiminut Silkkitie-kauppapaikka on johtanut tuhansiin rikostutkintoihin ympäri Suomea.

Keskiviikkona Helsingin poliisi kertoi, että sen tutkimista jutuista noin 300 on siirtymässä vähitellen syyteharkintaan. Lähes kaikissa on kyse huumausaineiden ostamisesta Silkkitien kautta.

Poliisin mukaan valtaosa epäillyistä on syntynyt 1980- ja 1990-luvuilla, mutta mukana on myös jopa eläkeläisiä. Tutkinnanjohtaja Lasse Jortikka Helsingin poliisista korostaakin, että epäillyt eivät vastaa stereotyyppistä mielikuvaa kaupungin kaduilla pyörivistä huumeidenkäyttäjistä.

– Epäillyistä useat ovat aivan ensikertalaisia ilman rikoshistoriaa. Kun poliisi on ottanut yhteyttä, moni heistä on ollut aivan suu auki, että miten tämä on mahdollista, hän kertoo STT:lle.

Tulli takavarikoi Silkkitie-kauppapaikan palvelimen viime vuoden keväällä. Silkkitie oli yksi tunnetuimmista huumausaineita myyneistä kauppapaikoista, jotka toimivat anonyymissa Tor-verkossa. Sen rinnakkaispalvelu tunnettiin nimellä Valhalla.

Huumekauppaa käytiin nimimerkkien suojissa ja maksuvälineenä käytettiin virtuaalivaluutta bitcoinia. Epäiltyjen henkilöllisyydet saatiin selville bitcoinien käytöstä jääneiden jälkien avulla. Jortikan mukaan kuulusteluissa hyvin harva on enää yrittänyt kiistää tekojaan.

– Monella on ollut ajatus, ettei anonyymeistä nettihuumekaupoista voi jäädä kiinni. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, Jortikka sanoo.

Enimmäkseen huumaavia lääkkeitä ja marihuanaa

Poliisin mukaan epäillyt tilasivat Silkkitien kautta erilaisia huumeita ja huumaavia lääkkeitä, jotka toimitettiin pääasiassa postitse suoraan heidän kotiosoitteisiinsa. Helsingin poliisin tutkimissa jutuissa tilatut aineet olivat pääasiassa marihuanaa ja huumaavia lääkkeitä ja tilatut määrät pieniä, Jortikka kertoo.

Vanhimmat tutkitut tapaukset ovat kesältä 2015, koska sitä vanhemmat jutut ovat pääosin ehtineet vanhentua. Suurinta osaa on tutkittu perusmuotoisena huumausainerikoksena. Törkeitä huumausainerikoksia on Helsingin poliisilla ollut tutkinnassa kymmenkunta.

Lisäksi huumausaineiden käyttörikoksena tutkituista pienimmistä tilauksista poliisi on pääosin jo antanut sakkorangaistukset tai huomautukset.

Huumerikosten lisäksi poliisi on tutkinut joitain ampuma-ase- ja dopingrikoksia, koska Silkkitieltä ostettiin myös dopingaineita ja ampuma-aseita sekä ampuma-aseisiin liittyviä tarvikkeita.

Viranomaisten mukaan Silkkitiellä oli sen toiminta-aikana noin 400 000 nimimerkkiä, toteutuneita kauppatapahtumia oli noin 500 000 ja myynnissä oli 78 000 eri tuotetta. Tullin mukaan vuodesta 2013 toimineen kauppapaikan liikevaihto oli noin 50 miljoonaa euroa. Pelkästään huumeita myytiin noin 42 miljoonalla eurolla.