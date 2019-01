Helsingin poliisin apulaispoliisipäällikkö todistaa poliisijohdon virkarikosjutussa

Poliisijohdon virkarikoskäräjillä on määrä kuulla tänään todistajana muun muassa Helsingin poliisin apulaispoliisipäällikköä Heikki Kopperoista. Syytetyn penkillä istuu muun muassa hänen esimiehensä, syytteiden käsittelyn ajaksi hyllytetty Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio.

Aapiota syytetään siitä, että hän olisi Helsingin apulaispoliisipäällikkönä toimiessaan laiminlyönyt Helsingin huumepoliisia johtaneen Jari Aarnion toimien esimiesvalvonnan.

Poliisijohdon virkarikosoikeudenkäynti juontaa juurensa siihen, kun Aarnio hävitti huumepoliisin vinkkimiesrekisterin vuonna 2008, eikä uusia tietolähteitä enää kirjattu. Syyttäjä pitää tätä laittomana ja vaatii asiasta tilille huumepoliisien lisäksi Aarnion esimiehiä aina ex-poliisiylijohtaja Mikko Paateroa myöten.

Todistajana kuultava Kopperoinen on kertonut esitutkinnan aikana, että apulaispoliisipäällikkö Aapio halusi selvittää Aarnion yksikön ja keskusrikospoliisin yhteistyöongelmia, mutta myös syytteessä oleva Helsingin ex-poliisikomentaja Jukka Riikonen ei.

Myös yhteistyöongelmat liittyvät osittain tietolähteisiin eli vinkkimiehiin: Helsingin huumepoliisi ei halunnut jakaa tietoa lähteistään muille yksiköille.

Aarnio on perustellut rekisterin poistamista tietolähteiden henkilöllisyyden suojaamisella.

"Aarnio asioi suoraan poliisikomentajan kanssa"

Riikonen oli Helsingin poliisilaitoksessa Aapion esimies ja Aapio Aarnion esimies. Kopperoisen esitutkinnassa kertoman mukaan Aarnio kuitenkin ohitti hänen käsityksensä mukaan esimiehensä ja asioi suoraan Riikosen kanssa, joka taas sai Kopperoisen mukaan Aarniolta yksipuolisen kuvan yksiköiden yhteistyö-ongelmista ja siihen johtaneista syistä.

KRP:ssä työskennelleen Kopperoisen mukaan Aapio oli ainoa henkilö, jonka kanssa KRP:n ja Helsingin poliisin yhteistyö-ongelmia pystyttiin selvittämään Helsingin poliisissa.

– Jari Aarniolta emme saaneet asian selvittämiseen liittyen tietoa. Lasse Aapio on ollut kokemukseni mukaan ainoa henkilö, joka vaati omilta työntekijöiltään selvitystä asioihin, hän sanoi esitutkinnan aikana.

Kopperoisen mukaan ongelma oli se, että Aapio ei saanut Helsingin poliisin virkamiehiltä oikeaa tietoa, eikä toisaalta esimieheltään Jukka Riikoselta riittävää tukea.

Aloite siihen, että Kopperoista kuultaisiin jutun todistajana tuli Aapiolta. Aapio on itse kuvannut Helsingin poliisilaitosta apulaispoliisipäällikköaikoinaan yhden miehen show'ksi tarkoittaen tällä Riikosta. Riikonen taas on kertonut oikeudessa, että luotti komentoketjun toimintaan eikä ole tiennyt, että laitoksessa olisi toimittu säännösten tai määräysten vastaisesti. Sekin on edelleen riidanalaista, onko näin käynyt.

Oikeudessa kuullaan myös vuonna 2008 annetun tietolähdemääräyksen allekirjoittanutta sisäministeriön poliisiosastolla työskennellyttä virkamiestä ja KRP:n tutkijaa.