Helsingin poliisin tietolähdetoiminnan epäselvyyksiä aletaan käsitellä hovin valmisteluistunnossa – käräjillä poliisijohdon syytteet kaatuivat

Helsingin hovioikeus alkaa tänään käsitellä valmisteluistunnossa poliisijohtajien virkarikosjuttua. Jutussa on kyse Helsingin poliisilaitoksen tietolähteiden rekisteröinnistä ja poliisien virkatoimien valvonnan epäillyistä laiminlyönneistä.

Käräjäoikeus hylkäsi aiemmin kaikkien kahdeksan syytteet. Syytteessä olivat huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio, kaksi tämän alaista sekä poliisijohtoa aina entiseen poliisiylijohtaja Mikko Paateroon asti.

Käräjäoikeuden mukaan tietolähteiden rekisteröintiin ei ollut laillista tapaa, joten se päätyi hylkäämään syytteet.

Oikeus tuli kuitenkin osittain syyttäjän kannalle. Se katsoi, että Helsingin poliisilaitos käytti vuosina 2008–2013 tietolähteitä.

– Helsingin poliisilaitoksessa ei siten noudatettu tietolähdetoiminnan järjestämistä ja toteuttamista koskevia velvoittavia säännöksiä ja määräyksiä.

Oikeus katsoi, että poliisin olisi pitänyt perustaa tietolähteiden rekisteröintiä varten valtakunnallinen tietolähderekisteri. Rekisterin perustamisen laiminlyönnistä ei kuitenkaan syytetty ketään.

Valtakunnansyyttäjä: Esimiesvalvonta petti

Helsingin poliisilla oli tietolähderekisteri 2000-luvun alusta, kunnes Aarnio tuhosi sen vuosien 2007–2008 aikana. Poliisin tietolähteet ovat esimerkiksi rikospiireissä liikkuvia ihmisiä, jotka kertovat poliisille tietoa alamaailman tapahtumista.

Aarnio on perustellut rekisterin tuhoamista muun muassa sillä, että lähteet pelkäsivät paljastuvansa, mikä olisi voinut tietää heille hengenvaaraa.

Syyttäjien mukaan rekisterin tuhoaminen oli laitonta. He katsovat, ettei valvomatonta ja dokumentoimatonta poliisitoimintaa voi oikeusvaltiossa olla.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen mukaan esimiesvalvonta petti.

– Kyseessä on yhteiskunnallisesti merkittävä virkarikosasia, koska se liittyy poliisin salaiseen tiedonhankintaan, jossa esimiesvalvonnan rooli on korostunut. Asian selvittämisintressi on suuri, mistä syystä sen saattaminen myös hovioikeuden arvioitavaksi on tarpeen, perusteli valtakunnansyyttäjänvirasto valitusluvan hakemista.