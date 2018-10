Helsingin ulkomaalaispoliisi hätkäytti kuvilla tämän päivän seitsemästä veljeksestä – poliisi vastaa, etteivät kuvat ole etnistä profilointia

Helsinki

Vironvenäläinen duunari, luonteeltaan äkkipikainen ja viinaan menevä – nykypäivän Juhani Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -kirjaa mukaillen.

Nettiin vuodetut kuvat Helsinkiin kadonneet -seminaarista aiheuttivat kohua sosiaalisessa mediassa keskiviikkona. Kuvat ovat osa luentoa, jonka piti komisario Heli Aaltonen. Hän johtaa Helsingin ulkomaalaispoliisin valvonta- ja tutkintaryhmää. Seminaarin olivat järjestäneet Helsingin poliisi ja Helsingin kaupunki.

STT kysyi Aaltoselta, mistä kuvissa oikein on kysymys. Aaltonen vastasi, että nettiin levinneet kuvat on irrotettu asiayhteydestä.

– Aleksis Kiven päivänä lähdin ajatuksesta, että puhutaan Seitsemän veljestä -kirjasta. Jos se kirjoitettaisiin uudelleen tänä päivänä, nämä seitsemän veljestä saattaisivat olla maahanmuuttajataustaisia, niin paljon yhteiskunta on muuttunut, Aaltonen sanoo.

"Kuvissa ei profiloida ihmisiä"

Kuvat olivat Aaltosen mukaan vain osa luentoa, jossa Aaltonen puhui ulkomaalaisvalvonnasta poliisin näkökulmasta.

– Toin luennossani esille, että nämä kuvat ovat satunnaisesti valittuja.

Aaltosen mukaan hän painotti useasti luentonsa aikana, että poliisi ei suorita etnistä profilointia ja että se on ehdottomasti kiellettyä, ja asiaan kiinnitetään poliisin työssä äärimmäisen paljon huomiota.

– Esimerkiksi se vironvenäläinen raksatyömies. Me olemme kiinnostuneita hänestä siksi, että moni työnantaja ajattelee, että henkilö on virolainen ja EU-kansalainen ja kyllä se saa täällä työtä tehdä. Mutta koska hän on vironvenäläinen se tarkoittaa, että hänellä on Virossa oleskelulupa ja muukalaispassi, eli hän ei ole Viron kansalainen vaan muukalainen siellä. Kuvien avulla avasin eri keissejä (tapauksia), ja minkä takia ne ovat tärkeitä meille.

Kuvien ei ollut tarkoitus levitä nettiin

Aaltosen mukaan kuvien ei koskaan ollut tarkoitus levitä yleisölle. Seminaari ja sen materiaali olivat vain kutsuvieraille.

Hän sanoo saaneensa heti luennon jälkeen palautetta läsnäolijoilta, jotka hänen sanojensa mukaan olivat pahoittaneet mielensä.

– Ymmärsin heidän kantansa täysin, ja ymmärsin miksi he julkaisivat kuvat netissä.

Aaltonen myöntää, että kuvat voivat näyttää ikäviltä ja epäkorrekteilta, mutta sanoo sen johtuvan vain siitä, että ne on irrotettu asiayhteydestään.

– Näin pääsi käymään, ja nyt vastaan siitä. Seison sanojeni takana. En missään tapauksessa halua halventaa ketään, en missään nimessä tee etnistä profilointia. Kaikki ovat tasa-arvoisia kansalaisuudesta, ulkonäöstä ja sukupuolesta riippumatta.