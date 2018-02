Helsingin vialliset väestöhälyttimet korjattu

Helsingissä keskiviikkoiltana turhia hälytyksiä aiheuttaneet väestöhälyttimet on saatu korjattua torstain aikana. Pelastuslaitos sai keskiviikkona ilmoituksia Viikin ja Pihlajamäen alueella kuullusta yleisen vaaramerkin äänestä.

Helsingin pelastuslaitoksen mukaan vian taustalla olivat huoltotyöt. Hälyttimiä ohjaavat radiolaitteet olivat pelastuslaitoksen elektroniikkahuollossa päivitettävinä ja päälle jäänyt vanha analoginen ohjaus oli saanut hälyttimet päälle, kertoo päivystävä palomestari Ville Estlander. Äänimerkistä huolimatta alueella ei ollut vaaratilannetta.

Nyt Pohjois-Helsingin alueen väestöhälyttimet ovat jälleen normaalissa toimintakunnossa.

Keskiviikkona vialliset hälyttimet soittivat yleistä vaaramerkkiä, jonka tunnistaa nousevasta ja laskevasta äänestä. Pelastuslaitos sai alueen asukkailta useita yhteydenottoja. Väestöhälyttimien testiääni on tasainen.

– Väestöhälyttimen ääni on kova, koska niiden tarkoitus on havahduttaa. Yleisen vaaramerkin soidessa ohje on hakeutua sisätiloihin, sulkea ilmastointi ja kuunnella radiosta lisäohjeita, Estlander muistuttaa.