Helsingin vt. poliisipäällikkö: Huumepoliisin käytännöt mahdollistivat rikollisten suojelun

Käräjillä päästiin tänään tietolähteiden rekisteröinnin tarpeen ytimeen poliisijohdon virkarikosoikeudenkäynnissä.

Todistajana kuultu virkaa tekevä Helsingin poliisipäällikkö Tomi Vuori selvitteli huumepoliisin vinkkimiesten käyttöön liittyviä ongelmia vuosina 2008 ja 2009. Hänen mukaansa poliisin käytännöt mahdollistivat rikollisten suojelemisen.

– Näytti siltä, että kaikki yksiköt eivät näe, onko tietty henkilö tietolähde vai ei, silloin (muille poliiseille) voi väittää, että älkää koskeko siihen, Vuori kertoi.

Tämä on niin sanottua suojamaalausta. Eli esimerkiksi huumepoliisi ilmoittaa muille poliiseille, ettei tiettyä henkilöä tule ottaa kiinni, etteivät muut poliisit pilaa vahingossa huumepoliisin tutkintaa. Tällöin rikollinen voi ainakin periaatteessa olla rauhassa ilman, että poliisit puuttuisivat hänen toimiinsa.

– Havaitsin, että jos tätä haluttaisiin väärinkäyttää, se on mahdollista. Jos ei ole yhteistä rekisteriä, ei voida mistään todeta, oliko se oikeasti tietolähde vai ei.

Tämän tiedon sai vuonna 2009 Vuorelta poliisiylijohtajana toiminut Mikko Paatero, joka on yksi jutun syytetyistä.

Vuori tarkensi iltapäivällä oikeussalissa, että huumepoliisiakin koskettanut ongelma kumpusi nimenomaan valtakunnallisen tiedottajarekisterin puutteesta, joka vaikeutti tiedonkulkua poliisiyksiköiden välillä.

Toimi laillisuusvalvonnassa

Vuori toimi sisäministeriön poliisiosaston esikuntapäällikkönä loppuvuodesta 2008 vuoden 2009 loppuun. Tuolloin hänen vastuualueensa oli laillisuusvalvonta.

Hän selvitteli Aarnion yksikön toimintaa, koska sai tehtäväkseen seurata "case Aarniota", eli huumepoliisiin tuolloin kohdistuneita rikosepäilyjä. Hän ei osallistunut tutkintaan, vaan seurasi sitä ja teki päätelmiä mahdollisista kehitystarpeista.

Tuolloiset huumepoliisia koskevat rikosepäilyt menivät oikeuteen asti, mutta syytteet vinkkimiesten rikosten katsomisesta sormien läpi kaatuivat lopulta oikeudessa.

– Havaitsin, että tietolähteiden toiminta oli keskeisessä asemassa Helsingin huumeyksikössä. Oli esitetty väitteitä, että omia tietolähteitä olisi suojattu. Selvitystyön tarkoitus oli katsoa, onko prosessi kunnossa.

Ei ollut: Vuori kirjoitti Paaterolle osoitettuun salaiseen raporttiinsa, että poliisimiesten asenteissa on ongelmia, eri poliisiyksiköiden yhteistoiminta ja tiedonvaihto oli puutteellista, lähiesimiesvalvonta vajavaista, toimivaltasäännökset väljiä ja epäkohtien havaitseminen laillisuusvalvonnan keinoin epätodennäköistä.

– Tiedottajarekisterin puuttuminen on aivan ilmeisesti osaltaan vaikuttanut siihen, että nyt esille tulleita epäkohtia on päässyt syntymään (...) Tuo puute pitäisi mitä pikimmin korjata, selvityksessä sanottiin.

Vuori kertoi salissa, että poliisiylijohtajalle selvityksen perusteella annettu muistio osoitti lähinnä hypoteettisesti järjestelmän porsaanreikiä.

– On paljon tärkeämpää, että valvonta on ohjaavaa eikä niinkään jälkikäteistä. Asiakirja kertoo, että jos järjestelmää haluaa käyttää väärin, niin näyttää siltä, että tässä kohtaa on aukkoja.

Paatero on vedonnut tietämättömyyteen

Paatero vetoaa oikeudessa muun muassa siihen, ettei hän tiennyt Helsingin huumepoliisin tietolähdetoiminnan väitetyistä laittomuuksista. Paatero on kuitenkin myöntänyt oikeudessa, että poliisien tietojärjestelmissä oli ongelmia. Hänen mukaansa tarkoituksena oli luoda valtakunnallinen lähderekisteri, mutta tämä viivästyi koko ajan.

Oikeudenkäynti juontaa juurensa Jari Aarnion johtamaan Helsingin huumepoliisiin. Aarnio poisti tietolähteet huumepoliisin rekisteristä vuonna 2008, eikä uusia kirjattu vuosiin, mitä syyttäjä pitää laittomana.

Kyse on poliisijohdon osalta siitä, kuka tiesi esimerkiksi tietolähteiden kirjaamisen puutteista ja syyllistyivätkö nämä henkilöt virkarikoksiin.

Kaikki kahdeksan syytettyä kiistävät rikokset.

Korjattu otsikkoa klo 12.51: Käytännöt mahdollistivat rikollisten suojelun, ei vinkkimiesten rikosten katsomista sormien läpi.