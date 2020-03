Helsingissä Lauttasaaren ala-asteen koululaisia ja henkilökuntaa karanteeniin – Pirkanmaalla yli sata altistunut koronavirukselle

Helsingissä Lauttasaaren ala-asteen koululaisia ja henkilökuntaa on asetettu karanteeniin koronavirusaltistuksen takia. Kahden viikon karanteeniin asetettuja on noin 60, kertoo Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) todettiin sunnuntaina koronavirustartunta työikäisellä naisella, joka kuuluu Lauttasaaren ala-asteen henkilökuntaan. Altistuksen takia kotikaranteeniin asetettiin kahden luokan oppilaat sekä alle kymmenen henkilökunnan jäsentä.

Koko koulun toimintaa ei keskeytetä, koska vain osa henkilökunnasta ja kyseisten luokkien oppilaat ovat asiantuntijoiden näkemyksen mukaan altistuneet.

Pirkanmaalla yli sata ihmistä on altistunut koronavirukselle, kertoi paikallinen sairaanhoitopiiri aiemmin sunnuntaina.

Suurin osa altistumisista on tapahtunut Pitkäjärven yläkoulussa Kangasalla ja pienempi määrä Tampereen yliopistolla.

Pitkäjärven koulussa on altistunut virustartunnalle noin 90 oppilasta ja osa henkilökunnasta. Altistuneet asetetaan karanteeniin.

Kangasalan kaupungin opetuspäällikkö Merja Lehtonen kertoi STT:lle, että Pitkäjärven koulussa altistuneet ovat olleet kanssakäymisessä virustartunnan saaneen koulun työntekijän kanssa. Tartunnan saanut oli Pohjois-Italiasta saavuttuaan ehtinyt olla töissä koulussa.

– Kaikki, joita hän on opettanut, katsotaan altistuneiksi, sanoi Tampereen yliopistollisen sairaalan osastonylilääkäri Jaana Syrjänen tiedotustilaisuudessa.

Noin 500 oppilaan koulu keskeyttää lähiopetuksen alkavaksi viikoksi. Oppilaat jatkavat koulunkäyntiä kotoa käsin.

– Käytetään etäopetuksen erilaisia keinoja ja annetaan tehtäviä kotiin oppilaille, Lehtonen kertoi.

Altistuneiden koulun työntekijöiden määrää selvitettiin vielä sunnuntaina. Lehtosen mukaan heitä on runsaat viisi.

Sairaanhoitopiirin mukaan koulun tilat eivät ole tartuntavaarallisia, ja niitä voidaan käyttää normaalisti muuhun toimintaan.

– Siellä on iltakäyttöä jonkin verran, ainakin liikuntahallissa, Lehtonen sanoi.

Tampereen yliopiston opiskelijoita karanteeniin

Tampereen yliopistolla tiedossa olevia altistuneita on alle 20. Heistä pääosa on yliopiston Hervannan kampuksen opiskelijoita. Yliopistolla altistuneet oli jo sunnuntaina asetettu karanteeniin.

Tampereen yliopiston altistumiset liittyvät kahteen Pirkanmaalla perjantaina ja lauantaina todettuun koronavirustartuntaan.

Myös yliopiston tiloja voidaan käyttää normaalisti. Yliopiston rehtorin Mari Wallsin mukaan tavoitteena on, että karanteeniin joutuneet opiskelijat voivat jatkaa opintojaan.

Pirkanmaalla on nyt vahvistettu neljä tartuntaa. Sairaanhoitopiirin mukaan koronavirukseen sairastumisen riski on Pirkanmaalla edelleen pieni.

Viisi uutta tartuntaa, kaikissa kytkös Pohjois-Italiaan

Sunnuntaina kerrottiin viidestä uudesta koronavirustartunnasta eri puolilta Suomea.

Tartunnoista kaksi todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) sekä yksi Pirkanmaalla, yksi Pohjois-Savossa ja yksi Varsinais-Suomessa.

Pohjois-Savossa ja Varsinais-Suomessa tapaukset ovat alueiden ensimmäiset.

Husin alueella eläkeikäisellä naisella todettu koronavirustartunta on peräisin Pohjois-Italiasta. Nainen on kotiutunut hyväkuntoisena näytteenoton jälkeen ja häntä on ohjeistettu pysymään eristyksissä kotona.

Toinen tartunnan saanut on työikäinen mies, jonka on ollut kontaktissa sairastuneen naisen kanssa. Mies oli sunnuntaina sairaalahoidossa.

Pirkanmaalla vahvistettu tartunta liittyy aiempiin Pohjois-Italiasta saatuihin tartuntoihin,

Pohjois-Savossa tartunta havaittiin keski-ikäisellä miehellä. Mies oli saanut tartunnan Italian-matkalta, ja hänellä oli ilmennyt oireita kotiinpaluun jälkeen.

Varsinais-Suomessa koronavirustartunta todettiin työikäisellä naisella, joka oli palannut Etelä-Tirolin alueelta Pohjois-Italiasta. Sairaanhoitopiirin mukaan potilas on hyväkuntoinen ja eristyksissä kotonaan. Naisen lähikontakti on määrätty karanteeniin, ja muita mahdollisesti altistuneita selvitetään.

Suomessa on tähän mennessä todettu yhteensä 24 koronavirustartuntaa.