Helsingissä Suursuon sairaalassa koronaepidemia – tartuntojen alkuperä vielä mysteeri

Helsingin Suursuon sairaalassa on todettu 67 koronavirustartuntaa. Tartunnoista 41 on todettu henkilökunnalla ja 26 potilailla.

– Kyllä siellä on epidemia, johtajalääkäri Laura Pikkarainen vahvistaa STT:lle.

Pikkaraisen mukaan tartuntoja on todettu sairaalan kolmella osastolla. Hänen mukaansa epidemia alkoi huhtikuun lopussa.

– Ensimmäinen epideminen osasto oli 21, joka on saattohoito-osasto. Sieltä epidemia on levinnyt osastoille 22 ja 23, jotka ovat fyysisesti lähekkäin.

– Potilaita ei osastojen välillä ole liikkunut, joten nyt tutkitaan, ketkä henkilökunnasta ovat näillä osastoilla olleet yhteisinä. Se on vielä selvityksen alla.

Vielä ei Pikkaraisen mukaan tiedetä, mistä epidemia on alun perin sairaalaan tullut.

– Saattohoito-osastoilla saa käydä vieraita, eli siellä on enemmän ihmiskontakteja. Epidemia on voinut tulla henkilökunnan tai uusien potilaiden mukana.

Vielä ei ole poissuljettua sekään, että epidemia olisi saanut alkunsa omaisen vierailusta.

– En halua, että kukaan omainen tuntee huonoa omaatuntoa, mutta se on yksi mahdollisuus monista.

Kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa

Suomessa on nyt raportoitu 300 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tapauksia on tiedossa kaksi enemmän kuin eilen.

Sairaalahoidossa on THL:n mukaan yhteensä 117 potilasta. Tehohoidossa heistä on 34.

Uusia koronavirustartuntoja on tullut eilisen jälkeen tietoon 33 kappaletta, yhteensä tartuntoja on nyt todettu 6 380.

Koronavirustestejä on tehty tähän mennessä hieman alle 149 000. Eniten koronatapauksia on todettu Helsingissä, 2 379 kappaletta. Seuraavaksi eniten tartuntoja on todettu Vantaalla, jossa on vahvistettu 761 tartuntaa. Espoossa vahvistettuja tapauksia on kolmanneksi eniten eli 717.

Ikäryhmistä eniten koronavirustartuntoja on todettu 50–59-vuotiailla, joilla on vahvistettu hieman alle 1 200 tartuntaa. 9-vuotiailla lapsilla tai sitä nuoremmilla tartuntoja on todettu 167 kappaletta.

---

Korjattu aiempaa uutista klo 15.20: Laura Pikkaraisen titteli on johtajalääkäri, ei johtajaylilääkäri.