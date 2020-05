Helsingissä katkenneella valokuitukaapelilla runsaasti vaikutuksia junaliikenteeseen, myös Jyväskylässä

Helsingin Pasilassa puolilta öin havaitulla katkenneella valokuitukaapelilla on suuret vaikutukset aamun ja aamupäivän junaliikenteeseen ympäri Suomen. Suomen rataliikenteestä vastaavan Finrail Oy:n liikennepäällikkö Reima Roisko kertoo, että vikaa korjataan parhaillaan, mutta arviota korjausajasta ei toistaiseksi ole.

Pääkaupunkiseudulla vika vaikuttaa siten, että Kehäradalla kulkevat I- ja P-junat kulkevat Helsingistä Huopalahden kautta Martinlaaksoon asti. Martinlaakson ja Tikkurilan välillä junat eivät kulje tällä hetkellä lainkaan. Pääradalla K-junat kulkevat normaalisti.

Vantaankosken, Vehkalan, Kivistön, Aviapoliksen ja Leinelän asemien matkustajia pyydetään käyttämään vaihtoehtoisia reittejä.

Myös muualla Suomessa on ilmennyt vikaa ja yhteys liikenteenohjaukseen on poikki väleillä Seinäjoki–Vaasa, Jyväskylä-Pieksämäki, Seinäjoki–Haapamäki ja Haapamäki–Orivesi.

– Ihan tarkkaa käsitystä ei ole siitä, johtuvatko ne samasta viasta. Ongelmat ovat ilmenneet kuitenkin samassa yhteydessä. Siksi on syytä epäillä, että ne jotenkin liittyvät tähän, Roisko sanoo.

Lisäksi Pasilan asemalla on vikaa infonäytöissä ja kuulutuksissa.

Vika vaikuttaa liikenteeseen myös muualla Suomessa

Pohjanmaan rata Seinäjoelta pohjoiseen ja etelään on kunnossa. Sen sijaan vika vaikuttaa yhteyksiin Seinäjoen ja Vaasan sekä Seinäjoen ja Jyväskylän välillä. Ne yhteydet on korvattu toistaiseksi busseilla.

– Lisäksi vika vaikuttaa myös Tampere–Keuruu -välillä, jossa on myös korvaavaa bussiliikennettä. Myös Pieksämäki–Jyväskylä–Tampere -välillä on vaikutuksia. Sillä välillä osa junavuoroista on korvattu osan matkaa Jyväskylästä Pieksämäelle ja Pieksämäeltä Tampereelle, VR:n viestintäpäällikkö Janna Viisterä kertoo.

Koronavirusepidemian vuoksi VR:llä on normaalia vähemmän junia liikenteessä.

Tavaraliikenteessä vialla on ollut vaikutusta Jyväskylä–Pieksämäki -välillä ja myös Pieksämäen pohjoispuolella.