Helsingissä marssitaan tänään tieteen puolesta osana kansainvälistä tapahtumaa

Helsingissä alkaa tänään puoliltapäivin tiedemarssi, jonka tarkoituksena on puolustaa tieteen arvoa sekä tukea tiedettä ja tieteentekijöitä. Marssi on osa maailmanlaajuista March for Science -tapahtumaa.

– Nyt on korkea aika kuunnella tutkijoitamme ja tieteentekijöitämme. Uuden eduskuntakauden alkaessa haluamme myös korostaa tieteen tärkeyttä poliittisessa päätöksenteossa, mikäli haluamme kehittyä ja säilyttää statuksemme innovatiivisena hyvinvointivaltiona, marssin verkkosivuilla sanotaan.

Marssijat kokoontuvat Eduskuntatalon edessä ja lähtevät sieltä kohti Senaatintoria. Tilaisuuden pukukoodiin kuuluu mikä tahansa päähine, sillä puheiden jälkeen tapahtumassa nostetaan hattua tieteelle.

Iltapäivällä Helsingin yliopiston tiedekulmassa pidetään lisäksi kaikille avoimia luentoja: Syksy Räsänen luennoi kosmologiasta, Sari Lauri muistin neurotieteestä ja Annukka Vainio kestävästä kehityksestä ja ympäristövastuullisuudesta.