Helsingissä sää on huomenna illalla yhtä lämmin kuin Etelä-Euroopassa

Kuten moni on jo arkihavainnoissaan huomannut, alkutalvi Suomessa on ollut tavanomaista leudompi. Tämän todistavat nyt myös tilastot. Tammikuu on ollut toistaiseksi paikoin jopa kymmenen astetta tavallista lämpimämpi, kertoo Ilmatieteen laitos.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan tammikuun alku on ollut suuressa osassa maata 6‒10 astetta pitkän ajan keskiarvoa leudompi. Suurin poikkeama keskiarvosta on Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Huomenna säät voivat olla ennätyslämpimät, sillä huomenna maan etelä- ja keskiosaan saapuu lounaasta ajankohtaan nähden hyvin lauhaa ilmaa. Lämpötila voi kohota etelässä ylimmillään 7‒9 asteeseen. Tällöin saatetaan hätyytellä paikkakuntakohtaisia mittaushistorian korkeimpia tammikuun lämpötiloja.

– Keskiviikon lämpötilat etelässä ovat tyypillisiä lukemia huhtikuun puolivälissä, sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Pauli Jokinen tiedotteessa.

Ilmatieteen laitoksen ennusteiden mukaan huomenna illalla lämpötilat Helsingissä voivat olla yhtä lämpimät kuin Etelä-Euroopassa.

Iltayhdeksältä Helsingissä on ennusteen mukaan vielä kahdeksan astetta lämmintä. Turkin Istanbulissa ja Kreikan pääkaupungissa Ateenassa on samaan aikaan yhtä lämmintä.

Lunta etelässä poikkeuksellisen vähän, Lapissa yllin kyllin

Niin kuin moni Etelä-Suomessa asuva onkin jo huomannut, lunta on ollut tänä vuonna niukasti tai ei ollenkaan.

Myös Ilmatieteen laitos vahvistaa havainnon. Lumipeitteen osalta Suomi on jakautunut kahtia. Yhtenäisemmän lumipeitteen raja ulottuu Pohjois-Karjalasta Meri-Lappiin.

– Rajan eteläpuolella lunta on vain paikoin, mikä on ajankohtaan nähden poikkeuksellista, Jokinen sanoo.

Sen sijaan Keski-Lapissa lunta on paikoin ennätyksellisen paljon, Sodankylän Vuotsossa jopa 93 senttiä.

Leudot talvet yleistyvät ilmastonmuutoksen myötä

Lauhoja talvia on ollut ennenkin, Ilmatieteen laitos sanoo. Ne kuuluvat Suomen ilmastoon, eikä yksittäinen leuto talvi ole merkki ilmaston lämpenemisestä.

Ilmastonmuutos kuitenkin aiheuttaa ilmastollisten olosuhteiden pitkäaikaisia muutoksia, jolloin leudot talvet yleistyvät ja kylmistä talvista tulee harvinaisempia. Ilmastonmuutoksen myötä Suomen ilmaston ennustetaan muuttuvan enemmän juuri talvella kuin kesällä.

– Tulevaisuudessa Etelä-Suomen talvet ovat yhä useammin sen kaltaisia, mitä nyt koemme, korostaa ryhmäpäällikkö Antti Mäkelä Ilmatieteen laitokselta.