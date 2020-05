Helsingissä satoi räntää, Lappeenrannassa kevään lämpöennätys – "Poikkeuksellista"

Etelä-Suomen aurinkoisen ja lämpimän viikonlopun jälkeen maanantai valkeni sateisena, ja puolen päivän jälkeen satoi räntää. Enemmän lunta tuli kuitenkin Päijät-Hämeessä, Savossa ja Kainuussa.

– Siellä on havaintoasemilla paikoitellen mitattu viidestä kahdeksaan senttiä lunta, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Anja Häkkinen sanoi.

Erikoisen maanantain säästä teki kuitenkin se, että samalla Suomessa myös mitattiin kevään lämpöennätys. Lappeenrannassa elohopea nousi 18,7 asteeseen. Ilmatieteen laitos tviittasi erikoisesta ilmiöstä.

– Se on poikkeuksellista, että on näin suuret lämpötilaerot. En muista, että olisi ollut tällaista, Häkkinen sanoo.

Häkkisen mukaan erikoiselle sääilmiölle on kuitenkin selitys.

– Nyt on poikkeuksellisen voimakas kylmärintama, kun kylmää ilmaa on valunut lännestä ja luoteesta. Siinä rintaman etupuolella on kaukaa etelästä tullutta hyvin lämmintä ilmaa. Venäjän puolella on ollut 20 asteen lämpötiloja, ja se on ulottunut itärajalle asti, Häkkinen selvittää.

Kuluva viikko ja viikonloppu eivät tuo muutosta

Häkkisen mukaan maanantaina Suomen vallanneeseen kylmään säärintamaan ei ole luvassa muutosta ihan lähiaikoina.

– Kylmä ilma on valahtanut nyt myös Itä-Suomeen, ja sää on tavanomaista viileämpää. Yöt ovat pakkasöitä, ja päivisin päästään etelässä maksimissaan kymmeneen asteeseen, Häkkinen kertoo.

Hän ei sulje pois sitä vaihtoehtoa, että etelässä tulisi vielä tällä viikolla räntää.

– Vesi-, räntä- ja lumikuuroja tulee iltapäivisin tai ainakin paikoin – myös etelässä. Jos ylin lämpötila on kymmenen asteen tienoilla, voi siinä olla vähän räntääkin kuuroissa seassa, koska ilmamassa on niin kylmää.

Häkkisen mukaan läntiseen Eurooppaan valuu nyt kylmää ilmaa. Lämpöä on luvassa myöhemmin, mutta ei tämän viikon tai tulevan viikonlopun aikana.