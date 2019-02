Helsingissä suosittuja kulkupelejä aiotaan hankkia Jyväskyläänkin – kaupunkipyöriä suunnitellaan kesälle 2020

Jyväskylän kaupunki suunnittelee kaupunkipyöräpalvelun käyttöönottoa Jyväskylässä kesäkaudella 2020. Kaupunki on laatinut tänä vuonna tapahtuvan suunnittelu- ja palveluhankinnan pohjaksi vision, jonka mukaan hankittaisiin 300–500 laadukasta kaupunkipyöräksi suunniteltua pyörää. Toimintaa pyörittämään kilpailutetaan oma operaattorinsa.

Kaupunkipyörän ideana on, että pyörän voi ottaa käyttöönsä yhdeltä kymmenistä pyöräasemista ja palauttaa sen vaikka toiselle asemalle. Pyörän käyttäminen ei ole ilmaista, mutta halpaa, vuositasollakin vain muutaman kympin.

Kaupunkipyörien käyttöönotto on yksi Jyväskylän vuonna 2015 valmistuneessa pyöräilyn edistämisohjelmassa mainittu toimenpide pyöräilyn kulkumuoto-osuuden kasvattamiseksi. Edistämisohjelmassa tavoitteena on, että Jyväskylässä olisi kaupunkipyöräjärjestelmä, jolla olisi 10 000 rekisteröitynyttä käyttäjää vuosina 2020−2022. Pyöräilyn kulkumuoto-osuuden tavoitellaan olevan 25 prosenttia vuonna 2025.

Kaupunkipyöräjärjestelmä on Suomessa pisimpään toiminut Helsingissä, jossa se on kasvanut parissa vuodessa erittäin suosituksi. Helsingissä huhtikuusta lokakuun loppuun saakka kestävä kausimaksu on 30 euroa, jolla saa ajaa rajattomasti 30 minuutin matkoja. Jos matka kestää pidempään, veloitetaan euro jokaisesta seuraavasta puolesta tunnista. Käytössä on myös viiden euron päivämaksu ja kympin viikkomaksu.

Turussa kaupunkipyörät otettiin käyttöön viime kesänä. Ympärivuotinen kausikortti maksaa 40 euroa.

Jyväskylän kaupunkipyöräjärjestelmän suunnittelu etenee kevään aikana muun muassa pyöriltä ja järjestelmältä vaadittavien ominaisuuksien määrittelyllä ja pyöräasemaverkoston suunnittelulla. Myöhemmin keväällä suunnittelun edettyä myös kaupunkilaiset pääsevät kertomaan näkemyksiään muun muassa kaupunkipyöräasemien sijainneista.