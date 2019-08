Helsingissä useita pieniä mielenosoituksia Venäjän ihmisoikeustilanteesta

Helsingissä pieni joukko ihmisiä osoittaa rauhallisesti mieltä Venäjän presidentin Vladimir Putinin vierailun korvilla. Mielenilmausten teemana on Venäjän ihmisoikeudet, ylikomisario Heikki Porola kertoo STT:lle.

Poliisille on ennakkoon ilmoitettu neljästä mielenosoituksesta Putinin vierailun aikaan. Sen lisäksi on havaittu yksi mielenosoitus, josta ei ollut ilmoitettu poliisille.

Iltapäivällä puoli kahdelta käynnissä oli kolme eri mielenilmausta. Osallistujia kussakin on poliisin mukaan kahdesta kymmeneen ihmistä.

Poliisi ei erittele ryhmittymiä, mutta ainakin Amnesty International, Vapaa Venäjä -verkosto ja Kokoomusnuoret ovat kertoneet kerääntyvänsä Helsingin keskustaan.

Poliisi neuvoo välttämään Helsingin keskustassa autoilua

Putinin työvierailun vuoksi liikenteessä on tänään katkoksia Helsingin keskustassa sekä keskustan ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välisillä teillä. Poliisi neuvoo välttämään yksityisautoilua Helsingin keskustassa ja varaamaan aikaa siirtymisiin.

Myös joukkoliikenteessä on odotettavissa poikkeusreittejä ja viivästyksiä, poliisi kertoo. Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) mukaan viivästyksiä on erityisesti puolesta päivästä eteenpäin ja pääkaupunkiseudulla matkustavien kannattaa suosia metroa ja lähijunia.

Keskustassa puolen päivän jälkeen Mannerheimintie on osan ajasta suljettu ja eri kohdissa tietä on katkoksia. Myös Pohjoisesplanadi on osan ajasta suljettu liikenteeltä. Pohjoisrannasta pääsee keskustaan Liisankadun kautta.

Kauppatori suljettuna koko päivän

Kauppatorin toritoiminta Helsingissä on suljettu koko päivän. Kauppatori on suljettu kaikelta liikenteeltä puolenpäivän jälkeen.

Liikennejärjestelyt vaikuttavat satamiin suuntautuvaan liikenteeseen iltapäivällä. Eteläsatamaan pääsee lännen suunnasta. Katajanokan terminaaliin pääsee ajamaan vain Meritullintorin ja Kanavakadun kautta.

Helsingin kantakaupungin alueella voi olla voimassa pysäköintikieltoja.

Kauppatorin vesiliikennelaiturit eivät ole käytössä tänään. Suomenlinnan lauttaliikenne hoidetaan Katajanokalta lähtevällä huoltolautalla. Hakaniemestä liikennöi vesibussi Suomenlinnaan sekä Vallisaareen.

Vierailun vuoksi rajoitetaan myös vesiliikennettä. Presidentinlinnan edustalla ei sallita keskiviikkona yksityisiä veneitä.

Ilmailua rajoitetaan Helsingin keskustassa ja sen eteläpuolisella merialueella sekä Malmin lentokentän alueella. Näitä laajempi rajoitusalue ulottuu pohjoisessa Riihimäen pohjoispuolelle, idässä Loviisan länsipuolelle, lännessä Lohjan länsipuolelle ja etelässä Suomenlahdelle.

Myös miehittämättömien ilma-alusten ja lennokkien käyttö on kielletty poikkeuksellisen laajalla alueella.