Helsingissä vieraileva USS Porter on uiva ohjuslavetti

USS Porter -ohjushävittäjän kannella rivissä olevat luukut näyttävät vaatimattomilta, eivätkä juuri eroa kooltaan tavallisesta viemärinkannesta. Ulkonäkö hämää pahasti. Luukkujen alla on valmiina niin Tomahawk-ristelyohjuksia kuin korkealle yltäviä ilmatorjuntaohjuksia, yhteensä liki sata kappaletta.

– Olemme yksi harvoista (Yhdysvaltain) laivaston aluksista, jolla on kyky torjua ballistisia ohjuksia, Arleigh Burke -luokan aluksen päällikkö John V. Tobin kertoo tuulisessa Eteläsatamassa.

Aegis tutka- ja taistelujärjestelmällä varustettu alus on tärkeä osa Euroopan ohjuspuolustusjärjestelmää, jota Venäjä on toistuvasti arvostellut ja jolla se on perustellut omia ohjuskehityshankkeitaan. Porterin lisäksi järjestelmään kuuluu myös USS Donald Cook -alus, jota venäläiskoneet häiriköivät Itämerellä muutama vuosi sitten.

Komentaja Tobinin ei ollut havainnut Venäjän olevan erityisen kiinnostunut Porterin saapumisesta ensimmäistä kertaa Itämerelle tai Suomeen. Hänen mukaansa alus jää operoimaan alueelle "joksikin aikaa" harjoitellakseen yhteistoimintaa Nato-liittolaisten ja kahdenvälisten kumppanien kanssa, ilman julkilausuttua tavoitetta lähettää viestiä Venäjälle.

– Minusta me emme välttämättä pyri lähettämään viestiä kenellekään, Tobin muotoilee.

Suomalaisten yhteistoimintakyvylle kehuja

Amerikkalaiseen tapaan Tobinilta eivät kehut lopu kesken, kun hän kuvailee yhteistä harjoitusta Merivoimien aluksen kanssa ennen saapumista Helsinkiin. Merellä oli muun muassa ammuttu kovilla pintamaaleihin, jolloin myös Porterin etukannella oleva viiden tuuman tykki oli saanut puhua. Yhteistyö kumppanimaan laivaston kanssa sujui loistavasti, Tobin kehui.

Espanjassa kotisatamaansa pitävän ja Välimerellä viimeksi operoineen Porterin miehistölle Itämeri lisää haastetta muun muassa kylmemmällä ilmastollaan ja vilkkaalla laivaliikenteellä. Suomeen matkatessa Tanskan salmissa edessä oli ollut sankka sumu.

– Oli kiinnostavaa navigoida, kun näkyvyyttä oli vain 50–100 metriä. Mutta on aina hyvä harjoitella taitoja, Tobin kertoi.

Kolmasosa miehistöstä naisia

Ohjusten ja tykkien lisäksi 154-metrisen USS Porterin mukana seilaa vajaan 300 hengen miestö. Tiedotusupseeri Samantha Thomasin mukaan henkilöstöstä, joka vaihtuu tasaiseen tahtiin, noin kolmasosa on naisia.

Eteläsatamassa vastaan tuli pieniä ryhmiä siviiliasuisia merisotilaita, jotka lähtivät vapaapäivänä tutustumaan Helsinkiin. Myös Thomas oli jo käynyt kahviloissa ja suunnitelmissa oli vielä nähdä Suomenlinna. Hänen mukaana markkinalause "Liity laivastoon ja näe maailmaa" ei ole mikään vitsi.

– Olen käynyt puolessatoista vuodessa jo 13 maassa, Thomas kertoi.