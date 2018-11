Helsinki-Vantaan kakkosterminaali uudistuu – lähivuosille luvassa pölyä, melua ja pitempiä kävelymatkoja

Helsinki-Vantaan lentokentällä on ensi vuonna edessä suuria muutoksia, kertoo Suomen lentokenttiä hallinnoiva Finavia . Tammikuussa kaukoliikenteen puolella toteutetut mittavat laajennustyöt siirtyvät kakkosterminaalin puolelle. Lentoaseman lähtöselvitys- ja tuloaulat sekä julkisen liikenteen järjestelyt myllerretään parin lähivuoden aikana perusteellisesti uusiksi.

Kakkosterminaalin laajennushankkeen toteuttaa rakennusyhtiö SRV, ja töiden on määrä valmistua vuosina 2021–22. Sitä ennen luvassa on monenlaista matkustusmukavuuteen vaikuttavaa haittaa: pölyä, melua ja pitempiä kävelymatkoja.

Finavian teknisen johtajan Henri Hanssonin mukaan lentoasemalle saadaan töiden valmistuttua runsaasti lisää tilaa matkustajille. Samalla aseman palvelutarjontaa kehitetään monipuolisemmaksi. Töiden aikana matkustajat joutuvat sumplimaan itsensä perille rakennustyömaan ehdoilla.

– Palvelut vaihtavat paikkaa, kulkureitit muuttuvat, kävelymatkat pitenevät ja auton joutuu paikoittamaan nykyistä kauemmas, Hansson kuvailee seuraavien parin kolmen vuoden koettelemuksia tiedotteessa.

Jo ensi kuussa kakkosterminaalin alueella aletaan perustaa työmaata, tehdä purkutöitä ja uuden pysäköintilaitoksen maanrakennustöitä.

Autoilu kentälle hankaloituu

Vanha pysäköintihalli P2/P1 sulkee ovensa 7. tammikuuta ja se puretaan töiden aikana kokonaan pois. Autolla kentällä saapuvat saavat jatkossa talsia terminaaliin parkkihalleista P3, P5 ja ulkoalue P4:stä. Terminaalilaajennuksen lisäksi kentän asiakkaita palvelemaan rakennetaan uusi parkkihalli, johon tulee 1 800 autopaikkaa lisää. Finavia neuvoo autoilijoita varaamaan pysäköintipaikan etukäteen, jotta paikan saa varmasti.

Yleisneuvo kaikille matkustajille on, että kentälle on syytä tulla ajoissa. Lisäksi Finavia neuvoo matkustajia selvittämään Helsinki-Vantaan ajankohtaisen tilanteen verkkosivulta, koska muutoksia on luvassa tiuhaan tahtiin.

Seuraava isompi mullistus tapahtuu keväällä, kun taksi- ja bussiasemat siirtyvät. Finavia aikoo kertoa näistä muutoksista tarkemmin vasta ensi vuoden puolella.

Kakkosterminaalin laajentaminen on osa Finavian miljardin euron investointiohjelmaa. Tarkoitus on varmistaa, että Helsinki-Vantaan lentoasema kykenee palvelemaan vuosittain 30 miljoonaa matkustajaa. Tätä ennen Helsinki-Vantaalla on laajennettu kaukoliikenteen kapasiteettia, muun muassa kasvavan Aasian-liikenteen tarpeisiin.

Terminaalin uudisrakennuksen ja remontoitavan alan laajuus on yhteensä 75 000 neliömetriä, josta laajennuksen osuus on noin 40 000 neliömetriä.