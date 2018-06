Helsinki-Vantaan kenttäavustajien työriidan ratkominen jatkuu – lakko uhkaa torstaina

Tänään jatketaan neuvotteluja lentokenttäavustajia koskevan työriidan ratkaisemiseksi. Aikaa ratkaisun löytämiseen niin, että torstaille kaavailtu lakko ei toteutuisi, on noin huomiseen puoleenpäivään saakka.

Neuvotteluja käydään tänään ilman vt. valtakunnansovittelijaa. Neuvottelupöydässä ovat Ilmailualan Unioni (IAU), Palvelualojen työnantajat Palta sekä Finavia.

– Aikaa tässä on vielä tuommoinen vuorokausi. Minulla on sellainen käsitys, että jos sopuun ei päästä ja lakot toteutuvat, niin tiistaina puolenpäivän aikaan Finnairin täytyy alkaa perua lentoja, IAU:n varapuheenjohtaja Pekka Kähkönen sanoi STT:lle maanantaiaamuna ennen neuvottelujen alkamista.

– Täytyy tuossa katsoa että miten tämä lähtee etenemään. Joskushan nämä ovat menneet yön ylikin.

Vaikka yksin matkustavia lapsia ja vammaisia lentokentällä avustavia työntekijöitä on sinänsä varsin vähän, lakonuhasta tekevät merkittävän IAU:n kaavailemat tukitoimet. Ne lamauttaisivat Helsinki-Vantaan lentokentän toimintaa torstaina.

Kähkösen mukaan IAU kertonee tarkempia yksityiskohtia tukitoimista tänään, hieman riippuen siitä miten neuvottelut etenevät.

– Ammattiosastolla on sellainen päätös, että maapalvelut tulevat tukemaan laajasti, eli käytännössä maapalvelut pysähtyvät. Jos joudutaan lakkoihin ja tukitoimiin, niin kyllä aika hiljaista on torstaina.

Vaikea tilanne

Neuvotteluasetelma on muuttunut hieman alkuperäisestä. Työriita on koskenut Lassila & Tikanojalla työskenteleviä kenttäavustajia, mutta L&T ei ole halunnut ryhtyä neuvotteluihin ja aikoo nyt vetäytyä Helsinki-Vantaalta. Kähkösen mukaan IAU:ta kiinnostaa nyt työehtojen lisäksi myös se, mitä kenttäavustajien työpaikoille tapahtuu L&T:n vetäytyessä. Finavia on kertonut käynnistäneensä toimenpiteet avustuspalveluiden tuottamisesta L&T:n vetäytymisen jälkeen.

– Se on osittain nyt sitten Finaviasta kiinni, että minkälaisen asenteen he ottavat tähän kuvioon, Kähkönen tuumii.

L&T on Kiinteistötyönantajien jäsenyhdistys, mutta Kiinteistötyönantajat ei halua neuvotella asiasta.

Palta ei ole alkuperäisen työriidan osapuoli, mutta se edustaa neuvotteluissa jäsenyrityksiään, jotka olisivat torstaina tukitoimien piirissä.

– Mehän olemme olleet vähän ulkopuolisia tässä. Mutta sen jälkeen kun L&T ilmoitti vetäytyvänsä kentältä, olemme lähteneet keskustelemaan IAU:n kanssa laajemmin siitä, että löytyisikö joitain lähestymistapoja, joilla tätä riitaa voitaisiin käsitellä, sanoi Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto.

– Tilanne on aika vaikea, vaikka totta kai toivotaan, että lakko peruuntuisi.

IAU oli ilmoittanut lakonuhasta jo viime perjantaille, mutta sen lakon IAU perui keskiviikkona.

Työriidassa on kyse siitä, että IAU haluaa lentokenttäavustajien työhön sovellettavan sen työehtosopimusta. L&T puolestaan on halunnut pitää kenttäavustajat kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen piirissä.