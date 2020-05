Helsinkiläisessä sairaalassa kymmeniä koronavirustartuntoja – tartuntojen alkuperä vielä mysteeri

Helsingin Suursuon sairaalassa on todettu 67 koronavirustartuntaa. Tartunnoista 41 on todettu henkilökunnalla ja 26 potilailla. 12 tartunnan saanutta potilasta on menehtynyt, heistä valtaosa on ollut saattohoidossa.

Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen vahvisti tiedon maanantaina STT:lle.

Pikkaraisen mukaan tartuntoja on nyt todettu sairaalan kolmella osastolla. Hänen mukaansa epidemia alkoi huhtikuun lopussa.

– Ensimmäinen epideminen osasto oli 21, joka on saattohoito-osasto. Sieltä epidemia on levinnyt osastoille 22 ja 23, jotka ovat fyysisesti lähekkäin.

– Potilaita ei osastojen välillä ole liikkunut, joten nyt tutkitaan, ketkä henkilökunnasta ovat näillä osastoilla olleet yhteisinä. Se on vielä selvityksen alla.

Uusia potilaita ei oteta osastoille, joissa on havaittu tartuntoja. Tartunnan saaneet potilaat ja työntekijät on asetettu eristykseen. Lisäksi kaikki näiden osastojen potilaat ja työntekijät testataan.

Aiemmin Suursuolla oli todettu koronatartuntoja myös osasto 10:llä, eli sairaalassa koronavirustartuntoja on todettu yhteensä neljällä osastolla. Pikkaraisen mukaan neljännen osaston tartuntatapaukset pysyivät vähäisempinä ja epidemian leviäminen saatiin rajattua. Hänen mukaansa tämän osaston tartuntatapauksilla ei ole tekemistä kolmella osastolla nyt käynnissä olevan epidemian kanssa.

Tartuntojen alkuperä ei tiedossa

Vielä ei Pikkaraisen mukaan tiedetä, mistä epidemia on alun perin sairaalaan tullut.

– Saattohoito-osastoilla saa käydä vieraita, eli siellä on enemmän ihmiskontakteja. Epidemia on voinut tulla henkilökunnan tai uusien potilaiden mukana.

Vielä ei ole poissuljettua sekään, että epidemia olisi saanut alkunsa omaisen vierailusta.

– En halua, että kukaan omainen tuntee huonoa omaatuntoa, mutta se on yksi mahdollisuus monista.

Yhteensä Suursuon sairaalassa on kahdeksan vuodeosastoa ja 200 vuodepaikkaa.

Helsingin kaupungin sairaaloista myös Laakson sairaalassa on todettu useita koronavirustartuntoja. Malmin sairaalassa ei Pikkaraisen mukaan ole todettu tartuntoja.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin viestintäpäällikön Niina Kauppisen tiedossa ei ole, että Husin sairaaloissa olisi todettu yhtä suurta määrää tartuntatapauksia.

Koko maassa yli 6 000 tartuntaa

Suomessa oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan maanantaihin mennessä todettu yhteensä 6 380 vahvistettua koronavirustartuntaa. Sunnuntain jälkeen uusia tartuntoja on tullut tietoon 33.

Koronavirustestejä oli tehty maanantaihin mennessä hieman alle 149 000. Eniten koronatapauksia on todettu Helsingissä, 2 379 kappaletta. Seuraavaksi eniten tartuntoja on todettu Vantaalla, jossa on vahvistettu 761 tartuntaa. Espoossa vahvistettuja tapauksia on kolmanneksi eniten eli 717.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia oli maanantaihin mennessä raportoitu 300 kappaletta. Määrä kasvoi sunnuntaista kahdella.

