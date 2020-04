Hengityssuojainten valmistus Suomessa alkaa ensi kuussa – tuotantotavoite 200  000 kappaletta vuorokaudessa

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo, että Suomessa on valmiudet aloittaa suuren mittaluokan suojamateriaalien valmistus terveydenhuollon tarpeisiin. Lintilä sanoi toimittajille Säätytalolla, että Suomessa aletaan valmistaa hengityssuojaimia ja valmistelut ovat jo pitkällä.

Suojaimia alkaa valmistaa 2–3 yhtiötä toukokuun puolella. Tuotantotavoite on ministerin mukaan 200 000 kappaletta vuorokaudessa.

– Haasteena laajan kotimaisen tuotannon aloittamisessa on ollut, että Suomessa ei ole ollut vaadittavia koneita ja raaka-aineita. Nyt olemme tilanteessa, jossa ainakin kaksi kotimaista yritystä on valmistelemassa suojaintuotannon käynnistämistä, Lintilä sanoo tiedotteessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on selvittänyt yhdessä suomalaisen elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten ja muiden viranomaisten kanssa kotimaisten suojamateriaalien valmistuksen edellytykset. Selvityksessä on löydetty kymmeniä kotimaisia valmistajia, joilla on kiinnostusta ja edellytyksiä valmistaa joko hengityssuojaimia tai suojavaatteita.

Ensimmäinen tavoite on käynnistää kotimaisten suu-nenäsuojainten sekä hengityssuojainten valmistus. Suomessa ei tällä hetkellä ole omaa hengityssuojavalmistusta, mutta useat suomalaisyritykset ovat TEMin mukaan ilmaisseet kiinnostuksen suojaintuotannon käynnistämiseen. Ministeriön tavoitteena on käynnistää isojen volyymien tuotanto nopealla aikataululla.

TEMin tiedotteen mukaan suojavaatteiden valmistuksen osalta lähtötilanne on hengityssuojaimia parempi, sillä Suomessa toimii yrityksiä, jotka valmistavat muun muassa suojapukuja, -myssyjä ja -käsineitä. Monet yritykset ovat myös jo aloittaneet visiirien valmistuksen.