Hengityssuojasta tuli Lapin tuliainen, kun Aasian markkinoilla myydään eioota koronaviruksen takia

Hongkongilaiset Dorothy Wong ja Nicholas Kong tietävät, mitä pakata tuliaisiksi Lapin-reissulta. Rovaniemellä päivää viettänyt kaksikko oli saanut ystäviltä ja sukulaisilta suorastaan tilauksen: hengityssuojia.

Kummallakin on maski yllään myös nyt, lumisateessa Joulupukin Pajakylässä Rovaniemellä. Maskit on ostettu kaupungin keskustan apteekista.

– Nämä ovat täällä tosi kalliita Hongkongiin ja Japaniin verrattuna. Hongkongista maskeja on nyt tosi vaikea löytää, joten monet kaverit ja perheenjäsenet pyysivät tuomaan näitä, Wong kertoo.

Matka alkoi Ruotsissa revontulien jahtaamisella ja jatkui sieltä Rovaniemelle. Ennen Suomen puolelle tuloa kaksikko kuuli yhdestä vahvistetusta tapauksesta juuri Rovaniemellä, mikä säikäytti. Muistoissa on edelleen vuoden 2003 sars-epidemia, joka tappoi ihmisiä myös Hongkongissa.

Lappi on turvallisempi kuin ruuhkainen Hongkong

Olo on Suomessa kuitenkin turvallisempi kuin kotona Hongkongissa. Wong huomauttaa, että Hongkongissa on paljon väkeä pienellä alueella, joten tartunnat leviävät helpommin kuin väljässä Lapissa. Lisäksi Kiina on lähellä, ja liikennettä Manner-Kiinan ja Hongkongin välillä on paljon.

Itse reissuun koronavirus ei ole vaikuttanut muutoin kuin siten, että sekä Wong että Kong käyttävät maskia jatkuvasti, vaikka tavallisesti he kulkevat ilman.

– Ja vaikka emme tarkoita loukata, ehkä vähän pysyttelemme kauempana, kun kuulemme jonkun puhuvan kiinaa. Heistä monikaan ei käytä maskia, Wong sanoo.

Luotettava tieto rauhoittaa

Pajakylän liikkeessä työskentelevä, pekingiläislähtöinen ja pitkään Suomessa asunut Yanjie Wu muistaa myös taannoisen sars-epidemian. Hän huomauttaa, että koronaviruksen tilanne näytti alkuun huolestuttavalta, kun luotettavia uutisia oli vaikea saada. Kun asiasta on tullut virallista tietoa ja viranomaiset ovat vakuuttaneet, että tilanne on Suomessa hallinnassa, mieli on rauhoittunut.

– Suomessa olo on rennompi. Huolehdimme käsihygieniasta ja täällä on hyvä terveydenhoito, hän sanoo.

Santa Claus Holiday Villagen yrittäjä Inga Pokka-Jääskö uskoo vakaasti, että elämä jatkuu ennallaan. Hän ei ole bongannut turisteilla maskeja sen enempää kuin tavallisestikaan.

Muutamat varauksen tehneet turistit ovat ottaneet yhteyttä ja kyselleet tilannetta kuultuaan Suomen vahvistetusta tapauksesta. Pokka-Jääskö on rauhoitellut heitä sanomalla, että sairastapaus ilmeni oikeasti vielä pohjoisemmassa ja potilas on Rovaniemellä vain siksi, että siellä on Lapin suurin sairaala.

– Meillähän on täällä turvallisempaa, kun kaikki on tässä lähellä, hän huomauttaa.

Asiakaspalvelu vilisee bakteereita ilman virustakin

Pokka-Jääsköä virustartunta ei pelota. Työntekijöille jaetaan päivitettyjä ohjeita sitä mukaa kun niitä tulee, mutta koronavirus ei näytä yrittäjän silmiin valtavalta uhalta.

– Olen ollut asiakaspalvelussa pienestä asti ja nähnyt vaikka mitä. Täällähän on sellainen määrä bakteereita, ettei sitä kannata miettiä, hän sanoo naurahtaen.

Joulupukin Pääpostissa työskentelevä Auli Sihvo on samaa mieltä. Hänkin sanoo nähneensä urallaan niin monta tautiaaltoa, ettei yksi enää hetkauta.

Muut turistit eivät Sihvon mukaan näytä väistelevän kiinalaisia. Omatkin asiakaskohtaamiset kestävät yleensä korkeintaan muutaman minuutin, joten tartunnan vaatimaa vartin altistusta ei yleensä edes tapahdu.