Henkilöauto paloi Laukaassa varhain tiistaiaamuna. Hätäkeskus sai tiedon tapahtuneesta kello 6.46.

Palo tapahtui Polkulantiellä Vihtavuoren lähellä, missä sivullinen oli tehnyt ilmoituksen palavasta autosta.

– Kun me pääsimme paikalle, auto oli käytännössä palanut jo kokonaan. Me enää varmistimme, että palo on sammunut, vs. paloesimies Jarkko Jokinen kertoo.

Jokisen tietojen mukaan kyseessä oli hylätty auto. Leviämisvaaraa ei ollut.