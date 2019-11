Henkilöauto suistui tieltä kyljelleen Petäjäveden pikkutiellä – "Keli on äärimmäisen petollinen"

Henkilöauto suistui tieltä ojaan ja kääntyi kyljelleen perjantaina Petäjävedellä. Ulosajo sattui iltapäiväneljän jälkeen Ylä-Kintaudentiellä, joka on pieni hiekkatie Petäjäveden Kintaudelta Höytiän ja Uuraisten suuntaan.

Vaikka kyseessä on hiekkatie, pelastuslaitos varoittaa, että nekin voivat olla nyt vaarallisen liukkaassa kunnossa.

– Tähän tiehen on tamppautunut jäinen polanne, joka on todella liukas. Edes kävellen ei tahdo pysyä tässä pystyssä – keli on nyt siis äärimmäisen petollinen tiellä kuin tiellä, Keski-Suomen pelastuslaitoksen aluepalomestari Matti Palosaari kertoo.

Onnettomuudessa ei sattunut henkilövahinkoja. Kuljettaja oli autossaan yksin ja oli jo poistunut kotiin turmapaikalta, pelastuslaitos kertoo.