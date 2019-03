Henriksson: Sote kaatui siihen, ettei hallitus kuunnellut perustuslakivaliokuntaa ja asiantuntijoita

RKP:n kansanedustaja Anna-Maja Henriksson katsoo, että sote kaatui hallituksen jääräpäisyyteen.

– Suurin syy on varmasti se, että hallitus ei ole riittävän tarkasti kuunnellut perustuslakivaliokuntaa ja asiantuntijoita. Tässä on matkan varrella monta kertaa huomautettu näistä ongelmista ja kuitenkin jääräpäisesti menty eteenpäin, Henriksson kommentoi eduskunnassa.

Hän pitää hallituksen eroa tässä vaiheessa johdonmukaisena ratkaisuna.

– Hallitus on vetänyt ne johtopäätökset, ettei ollut mahdollisuuksia saada sotea läpi tällä vaalikaudella enää. Koska näin tulee käymään, (pääministeri Juha Sipilä) itse ja hallitus eroavat, mikä on tavallaan myös johdonmukaista toimintaa.

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäen mukaan hallituksen ero kielii epätoivosta.

– Eroilmoitus, minä näen sen epätoivoisena yrityksenä pelastaa kasvoja vaalien alla. Sipilällä olisi ollut mahdollisuus toimia valtiomiesmäisesti ja puhaltaa sote-peli poikki aikaisemmin.

Arhinmäen mukaan on jo pitkän aikaa ollut näköpiirissä, että sote-uudistus on tiensä päässä. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto on Arhinmäen kanssa samoilla linjoilla.

– Parempi myöhään kuin ei milloinkaan, että onhan sote ollut konkurssikypsä jo pitkään. Elävänä kuolleena on vaeltanut hallituksen sote-esitys pitkin eduskunnan käytäviä. Pitkään on ollut tiedossa, että perustuslailliset ongelmat ovat niin isoja, että niitä ei pysty eduskunta korjaamaan.

Alanko-Kahiluoto uskoo, että sote-valiokunta olisi joka tapauksessa tehnyt tänään sotesta lopun.

– Me olisimme tänään joka tapauksessa lähettäneet sosiaali- ja terveysvaliokunnasta soten korjattavaksi perustuslakivaliokuntaan ja se olisi sitten kaatunut siihen.