Heräteostos: koneinsinööri osti historiallisen Ilveslinnan Jämsänkoskella

Laten Kone Oy:n toimitusjohtaja, konetekniikan diplomi-insinööri Lasse Saarenpää on ostanut Jämsänkoskella sijaitsevan historiallisen Ilveslinnan 151 000 eurolla.

Saarenpää kertoo Jämsän Seutu -lehdelle kaupan olleen heräteostos.

– Lauantaina satuin katsomaan huutokauppoja ja tökkäsin tarjouksen. En muistanut pyhäiltana koko juttua, kunnes kiinteistövälittäjä soitti ja onnitteli, Saarenpää kertoi lehdelle.

Saarenpää on ostanut erilaisia kiinteistöjä viime keväästä lähtien. Ilveslinnan käyttöä hän ei ole kertomansa mukaan vielä suunnitellut.

Töysän Tuurissa toimiva Laten Kone ilmoittaa nettisivuillaan toimialakseen käytettyjen maanrakennus- ja nostokoneiden maahantuonnin, huollon ja myynnin. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna viisi miljoonaa euroa ja tulos 787 000 euroa. Saarenpää palkittiin tänä vuonna Suomen Yrittäjien Vuoden nuori yrittäjä -palkinnolla.

Ilveslinna huutokaupattiin jo kertaalleen 212 000 eurolla, mutta nettihuutokaupassa eniten tarjonnut vetäytyi kaupasta.

Linnan omistajia edustavan Pekka Laaksosen mukaan selvisi, ettei ostajalla ollut todellista halua tai varallisuutta linnan ostoon.

Laaksonen on tyytyväinen, että linna saatiin nyt myytyä.

– Vaikuttaa siltä, että henkilö on vakavassa tarkoituksessa tehnyt tarjouksen. Tärkeintä on, että linna jatkaa toimintaa, pysyy kunnossa ja saadaan nyt kaukolämmitykseen. Toivottavasti uudella yrittäjällä on paremmat mahdollisuudet talon hyödyntämiseen.

UPM myi linnan yksityisille ostajille vuonna 2015. Laaksonen kertoi lähteneensä mukaan, jotta jämsänkoskelaisille nuorille olisi töitä. Kahvila, juhlapalvelu ja muu taloon järjestetty toiminta eivät kuitenkaan lähteneet pienessä kylässä lentoon.

Ilveslinna valmistui vuonna 1937. Talon rakennutti paperiyhtiön johtaja, kenraali Rudolf Walden. Alkujaan linna on toiminut seuran- ja juhlatalona. Linnassa on noin 30 huonetta ja suuri juhlasali. Sota-aikana se toimi sotasairaalana.