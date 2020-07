Hevosurheilu-lehti: Jämsän hevosturman syynä ruostunut vetokoukku

Rikoskomisario Veli-Pekka Välisaari kertoi Hevosurheilu-lehdelle maanantaina, että Jämsän hevosturman syynä oli ruostunut vetoauton irrotettava vetokoukku. Sunnuntaina Jämsän Ysitiellä hevoskuljetusvaunu irtosi vetoautosta, jonka seurauksena vaunu kaatui kyljelleen ja hevonen sinkoutui tielle. Eläin jouduttiin lopettamaan onnettomuuspaikalle.

– Tilanteessa mikään ei viitannut siihen, että kärryssä olisi ollut mitään vialla. Sen sijaan vika oli todennäköisesti vetoauton irrotettavassa vetokoukussa. Se oli lähtenyt irti, Välisaari kertoo.

Välisaari kertoo, että vetokoukun kiinnityksen ympärillä ja kiinnikkeissä oli ruostetta. Auto oli muutoin uudehko.

Rikoskomisario korostaa, että ajoneuvon kuljettaja on aina vastuussa vetokoukun kunnosta, vaikka se olisikin jälkiasennettu. Vetokoukun kunto on hyvä tarkistaa säännöllisesti ja sitä on rasvattava sen mukaisesti.

Poliisin mukaan ajoneuvon kuljettaja ei omalla toiminnallaan aiheuttanut Ysitien onnettomuutta. Syy vetokoukun irtoamiseen jäi jossain määrin epäselväksi.