Hidas suunnittelu ja puute rahasta hankkeiden tiellä

Uutisen takana

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitusta moitittiin siitä, että se joutui vetämään takaisin useita lakiehdotuksia. Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen raideinvestoinnit uhkaavat jäädä lähtöasemalle.

Hallitusohjelmaneuvotteluissa ja sen jälkeenkin poliitikot ovat hehkuttaneet uusien ja nopeiden junayhteyksien rakentamisesta Helsingistä Turkuun, Tampereelle ja idän suuntaan.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) lupasi ( Aamulehti 6.6.) ”edistää vauhdilla” isoja tulevaisuuden raideinvestointeja, joita hän piti ”valtavan tärkeinä”. Rinne on puhunut useaan otteeseen mittavien raideinvestointien tärkeydestä.

– Kyllä me tarvitsemme tie- ja väyläinvestointeja noin laajassa mittakaavassa, Rinne vastasi toimittajan kysymykseen 15. toukokuuta.

Marinille on ilmeisesti alkanut totuus ja asioiden monimutkaisuus valjeta, sillä reilu viikko sitten hän lähti peruuttelemaan. Hän sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että ratahankkeisiin on suhtauduttu aivan liian optimistisesti.

Hän jatkoi Iltalehdessä muutama päivä sitten sanomalla, että haluaa palauttaa realismia keskusteluun siitä, millaisesta aikataulusta ja minkä kokoluokan investoinneista on kyse. Vaikka hankkeet laitettaisiin liikkeelle tänään, liikennöinti yhteyksillä voidaan aloittaa todennäköisesti aikaisintaan 2030-luvulla. Pelkästään uusien ratojen suunnittelu vie vuosia.

Suomen päärataryhmän puheenjohtaja ja Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halme ei lähde tulkitsemaan ministerin puheita, mutta sanoo, että yksin hidas suunnitteluaikataulu on jarruttamassa ratainvestointeja.

– Suomessa on sellainen ongelma, että suunnittelupuolella on totuttu aikatauluihin, jotka eivät ole tätä aikakautta. Yleissuunnittelusta toteuttamiseen menee helposti vuosikymmen, muualla tämä tapahtuu puolet nopeammin.

Halmeen mukaan suunnitteluprosesseja täytyy nopeuttaa merkittävästi. Yleis-, hanke- ja ratasuunnittelua on voitava tehdä limittäin.

– Kaikkein optimistisimmalla aikataululla tällä hallituskaudella voitaisiin pääradan pääjaksojen osalta keritä tekemään hankepäätöksiä, mutta se vaatii hyvin suunniteltuja prosesseja.

Ongelmana on myös suunnitteluhenkilöstön rajallisuus. Kaikki suunnittelijat ovat jo nyt täystyöllistettyjä, mikä vaikeuttaa ja hidastaa usean hankkeen suunnittelua.

Kyse on myös rahasta tai paremminkin sen puutteesta, sillä valtion budjetista ei löydy rahaa miljardien investointeihin. Ratahankkeet on tarkoitus toteuttaa hankeyhtiöiden kautta. Yhtiöissä on kuitenkin ongelmana se, miten ne saataisiin elinvoimaisiksi.

Ruotsi on osannut hyödyntää ratainvestoinneissa EU-rahoja huomattavasti Suomea paremmin. Halmeen mukaan tämä johtuu siitä, että Ruotsissa ratoja on suunniteltu valmiiksi ja ne on toteutettu, kun niihin on saatu rahoitusta.

– Suomessa ei ole suunniteltu varastoon ratoja, joihin rahaa voitaisiin hakea, sanoo Halme.

Suomeen EU-rahaa on mahdollista saada hankkeiden suunnittelukustannuksiin 50 prosenttia ja investointikustannuksiin 15–30 prosenttia. Kaikkien kolmen hankkeen suunnittelukustannukset ovat noin 350 miljoonaa euroa. Rakentaminen nielee noin 10 miljardia euroa.

Itä-Euroopan köyhemmillä alueilla tukitasot ovat huomattavasti korkeammat, jopa 85 prosenttia.

Esimerkiksi Tallinnasta Varsovaan suunnitellun Rail Baltican rakentamisen kokonaiskustannusten on arvioitu olevan yli kuusi miljardia euroa. Euroopan unioni maksaisi siitä jopa 85 prosenttia.

Ensimmäinen todellinen ratkaisun paikka on Halmeen mukaan syksyllä, kun EU-komissio avaa haun liikenneinvestointien suunnittelurahoista. Toinen kierros avautuu talvella.

– Jos Suomi hakee rahaa, se on tosissaan liikkeellä.

Vuonna 2021 aukeaa EU:n uusi rahoituskausi, jolloin raidehankkeisiin voisi hakea EU-tukia. Tuen saaminen edellyttää investointipäätöstä.

– Jos sinne keritään, toteutus­asiat tulevat tämän hallituskauden lopulla tai seuraavalla hallituskaudella.

Turun rata on pisimmälle suunniteltu, mutta Helsinki–Tampere-pääradan matkustaja- ja tavaravirrat ovat täysin eri mittaluokkaa kuin Helsinki–Turku-välillä tai Helsingistä itään.

Halme muistuttaa, että Suomi on ilmoittanut tavoittelevansa ympäristövastuullista maailmaa. Yksin elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta Suomen pitäisi investoida ratoihin 10 miljardia.

– Jos rataverkkoa ei laiteta kuntoon, tilanne on sekä vientiteollisuuden intressin että ympäristötavoitteen kannalta mahdoton.