Hiekkatielle laskeutui hiljainen suru – hautakynttilä toivotti "hyvää viimeistä matkaa"

”Hyvää viimeistä matkaa” on kirjoitettu hiekkatien viereen jätettyyn hautakynttilään. Lauantai-iltana kymmenet nuoret saapuivat Konneveden Varjolantielle, jonka mutkassa 17-vuotias äänekoskelainen nuori mies kuoli auton ulossuistumisessa edellisenä iltana.

Nuoret saapuvat paikalle autoilla porukoittain.

Suru yhdistää, ketään ei haluta jättää yksin. Lauantaiaamun herätys oli monelle paikalliselle nuorelle järkytys, kun sosiaalinen media täyttyi menehtynyttä muistelevista viesteistä.

Paikalle on saapunut onnettomuudessa olleiden ystäviä ja tuttavia Konnevedeltä, Suolahdesta, kauempaakin.

Paikalle on jätetty kymmeniä kynttilöitä, enkelipatsas ja energiajuomatölkki. Maassa lepää valkea lilja.

– On ollut aivan sanaton olo koko päivän, nuori nainen sanoo.

– Yksi parhaista ystävistä kuoli, liikuttunut nuori mies kertoo.

Kapea ja mutkainen Varjolantie johtaa Hänniskyläntieltä talousmetsän läpi kauniille peltoaukealle. Taustalla siintää idyllinen järvimaisema.

– Menetin muutama vuosi sitten isoveljen kolarissa. Elän nyt uusiksi niitä aikoja. Olen yrittänyt tänään olla kavereiden tukena, nuori sanoo.

Onnettomuuspaikalla ei puhuta. Moni pyyhkii silmäkulmaa.

– On se pahasti mennyt, kommentoi vakava poikakolmikko kolariautoa.

Moni jatkaa onnettomuuspaikalta Nuorten Aula -tapahtumaan Konneveden seurakuntatalolle. Sunnuntaiaamun jumalanpalveluksessa syttyy kynttilä menehtyneen muistolle ja häntä muistetaan myös esirukouksessa.

Konneveden seurakunnan työntekijät kävivät sekä menehtyneen omaisten että loukkaantuneiden luona sairaalassa, kertoi vt. kirkkoherra Raimo Jalkanen Keskisuomalaiselle lauantaina.

Konneveden yläkoulun ja lukion vastaava rehtori Anna-Maria Nurmi kuuli onnettomuudesta lauantaina iltapäivällä.

– Hirvittävä suru tietysti. Jotenkin sellainen lohduttomuus siitä, että näin piti käydä, hän sanoi.

Nurmi kertoi saaneensa tiedon, ettei onnettomuudessa ollut osallisena Konneveden lukion oppilaita. Koululla on kuitenkin maanantaina saatavilla sosiaalitoimen antamaa kriisiapua, sillä pienillä paikkakunnilla kytköksiä mukana olleisiin yleensä on.

– Koulu tarjoaa välittömästi tukea, jos tilanne niin vaatii, Nurmi totesi.

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistolla (Poke) ei ollut vielä lauantai-iltapäivällä tietoa oliko onnettomuudessa osallisena oppilaitoksen oppilaita. Keskisuomalainen ei tavoittanut Äänekosken lukion rehtoria tai apulaisrehtoria kommentoimaan tapausta.

Vuodesta 1945 alueella asunut Urho Liimatainen kertoi, että nuorisolla on ollut tapana hurjastella Varjolantiellä jo vuosikausia.

Liimatainen omistaa veljiensä kanssa metsää alueelta. Hän ulkoiluttaa usein koiraansa tiellä, jossa onnettomuus tapahtui.

– Joskus tässä on ajettu niin lujaa, että koira on meinannut jäädä alle, Liimatainen kertoi.

Tieosuuskunnan ylläpitämällä Varjolantiellä ajetaan myös virallisia rallitestejä.

– Pojat ovat ajaneet tässä epävirallisesti rallia, Urho Liimataisen veli Ahti Liimatainen kertoi.

Poliisi: Tilannenopeus oli liian suuri

17-vuotias äänekoskelainen nuori mies kuoli perjantai-iltana tapahtuneessa turmassa. Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta puoli kymmenen jälkeen perjantai-iltana.

Poliisin alustavan tutkinnan mukaan henkilöauto suistui vasemmalle kaartuvassa mutkassa ulos tieltä ja törmäsi oikea kylki edellä suurehkoon puuhun.

Rikoskomisario Sami Salon mukaan päihteillä ei tämänhetkisen tiedon mukaan ole osuutta asiaan. Ulos ajaneen auton nopeutta selvitetään edelleen, mutta Salon mukaan tilannenopeus on ollut joka tapauksessa liian suuri.

Autossa oli onnettomuushetkellä kuljettaja ja kaksi matkustajaa. Etupenkillä matkustajana ollut 17-vuotias äänekoskelaisnuori menehtyi onnettomuuspaikalla. Henkilöautoa kuljettanut 20-vuotias nuori mies sekä takapenkillä matkustanut nuori mies toimitettiin sairaalahoitoon.

– Tältä alueelta on tullut pidemmän aikaa ilmoituksia poliisille, että nuoriso ajelee teillä huomattavan kovaa. Poliisi on käynyt siellä liikennettä valvomassa ja valistamassa nuorisoa näistä vaaroista. Kunnankin puolesta on siitä kannettu huolta, Salo kertoo.

– Nyt sitten selvitellään, että onko tällä onnettomuudella yhteyttä näihin aikasempiin hurjasteluihin.

Alustavien tutkimusten ja olosuhteiden perusteella asiaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä kuolemantuottamuksena.

Mercedes Benz -merkkinen onnettomuusauto on otettu käyttöön 1980-luvun loppupuolella.

Poliisi pyytää tapauksesta jotain tietäviä ottamaan yhteyttä numeroon 0295 448 012.