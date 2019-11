Hietalahden ampumisessa haavoittuneen miehen mukaan sukujen riita alkoi Suomessa – mies sanoo menneensä ampujan työmaalle sattumalta ja kiistää pahoinpitelyn

Hietalahden katuampumisessa haavoittunut mies sanoo tunteneensa ampumisesta syytetyn jo Kosovossa. Miehen mukaan heidän sukujensa välillä ei ollut riitaa Kosovossa, vaan riita kehittyi vasta Suomessa.

Helsingin käräjäoikeudessa alkoi tänään Helsingin Hietalahden heinäkuisen ampumisen käsittely. 32-vuotiasta miestä syytetään murhan yrityksistä, sillä hän ampui kolmea miestä kohti iltapäiväruuhkassa Helsingin keskustassa. Ampumisen uhrit ovat veljeksiä. Heistä kaksi haavoittui.

Toinen ampumisessa haavoittuneista veljeksistä kertoi kuulemisensa aluksi tulleensa Suomeen kaksi vuotta sitten. Ampumispäivänä heinäkuun lopulla hän oli kertomansa mukaan matkalla DNA-kauppaan, kun sattui 32-vuotiaan syytetyn työmaalle. Hän sanoo, ettei mennyt sinne tarkoituksella.

– En tiennyt, että hänellä oli työmaa siellä. Hän tuli minun eteeni ja sanoi mihin olet menossa. Siinä alkoi tappelu, hän työnsi minua ikkunaan päin, mies sanoi tulkin avustuksella.

Syyttäjän mukaan työmaalla miehet pahoinpitelivät toisiaan. Paikalle saapunut mies löi 32-vuotiasta nyrkkiraudalla ja 32-vuotias tönäisi toisen miehen ikkunaa vasten, syytteessä sanotaan.

Ampumisen uhri kiistää pahoinpitelyn. Hänen mukaansa kyse oli puolustautumisesta.

Poliisi on aiemmin kertonut, että ampuminen liittyy kahden suvun välienselvittelyyn. Murhan yrityksistä epäillyn 32-vuotiaan miehen sukua oli poliisin mukaan painostettu lähtemään Suomesta. Syyttäjän käsityksen mukaan painostamista oli ollut molemmin puolin.

Riidalle ei esitutkinnassa löytynyt syytä. Syyttäjän mukaan osapuolet olivat kotoisin samasta kaupungista Kosovosta.

"Huusin niin paljon, kun irti lähti, että älä älä älä"

Työmaalla olleen riidan jälkeen 32-vuotias mies lähti syyttäjän mukaan kotiinsa Vantaalle, missä hän vaihtoi vaatteet, otti mukaansa pistoolin ja lähti takaisin Helsinkiin Pasilan poliisitalolle tekemään rikosilmoitusta pahoinpitelystä. Tämän jälkeen hän näki Helsingin keskustassa kolmikon auton ja ajoi syyttäjän mukaan tahallaan sitä päin.

– (Syytetty) on ottanut aiemmin kotoaan hakemansa pistoolin, ladannut aseen ja noussut ulos autosta, syyttäjä sanoi.

Henkilöautossa olleista veljeksistä kaksi lähti juoksemaan karkuun. Syyttäjän mukaan 32-vuotias mies ampui heitä kohti ja osui toista kylkeen. Tämän jälkeen mies meni syyttäjän mukaan henkilöauton luokse ja ampui ja puukotti sen takapenkillä ollutta kolmatta miestä.

– Huusin niin paljon, kun irti lähti, että älä älä älä, hän sanoi solvauksia, että tapan sinut ja sitä sun tätä, iski puukolla. Siinä tilanteessa menetin näköni, en nähnyt enää, enkä tuntenut mitään, sanoi ampumisessa haavoittunut mies oikeudessa.

Miehen mukaan hän onnistui pääsemään ulos autosta ja sai apua sivullisilta. Syyttäjä kysyi mieheltä, miksi 32-vuotias syytetty ampui häntä. Mies sanoi, ettei hän tiedä.

Syytetyn mukaan ampumisen tarkoitus oli vain pelotella

32-vuotias mies ampui syyttäjän mukaan yhteensä neljä laukausta. Ase oli syyttäjän mukaan Jugoslaviassa valmistettu sotilaskäyttöön tarkoitettu pistooli, josta oli poistettu turvanumerot.

Ampumisen jälkeen syytetty poistui paikalta taksilla. Hänet saatiin myöhemmin samana päivänä kiinni Vantaalla.

Syyttäjä vaatii miehelle ehdotonta vankeusrangaistusta muun muassa kolmesta murhan yrityksestä. Rangaistusvaatimukset tarkentuvat oikeudenkäynnin kuluessa.

32-vuotias syytetty kiistää murhan yritykset, mutta myöntää ampumisen kahtena hätävarjelun liioitteluna tehtynä törkeänä pahoinpitelynä ja yhtenä vaaran aiheuttamisena. Miehen puolustuksen mukaan tarkoitus ei ollut surmata tai vahingoittaa, vaan ainoastaan pelotella.

Sivulliset eivät loukkaantuneet ampumisessa, mutta syyttäjän mukaan ampuminen vilkkaalla kaupunkialueella ruuhka-aikaan aiheutti kuitenkin vaaraa useille ihmisille. Keskusrikospoliisin asiantuntijalausunnon mukaan aseen tehokas kantama oli 50 metriä ja luodit olivat hengenvaarallisia jopa satojen metrien säteellä, syyttäjä sanoi.

Istunto maanalaisessa turvasalissa

Tänään alkaneessa oikeudenkäynnissä käsitellään ampumisen lisäksi työmaan tapahtumia sekä asianosaisten välillä aiemmin olleita pahoinpitelyjä ja uhkailua. 32-vuotiasta miestä oli syyttäjän mukaan pahoinpidelty ja uhkailtu loppuvuodesta 2018. Esimerkiksi joulukuussa mies oli ollut vantaalaisella huoltoasemalla, kun yksi veljeksistä oli syytteen mukaan uhannut häntä tappamisella ja lyönyt kasvoihin.

Oikeudenkäyntiä käydään Helsingin käräjäoikeudessa maanalaisessa turvasalissa. Turvasalissa istutaan tyypillisesti juttuja, joissa on paljon asianosaisia ja joihin liittyy erityisiä järjestyksenpitoon ja turvallisuuteen liittyviä riskejä. Esimerkiksi jengioikeudenkäynnit on järjestään käyty turvasalissa. Salissa ja sen erillisessä odotustilassa kuvaaminen on kielletty.

Oikeudenkäyntiä on ollut seuraamassa toistakymmentä ihmistä median edustajat mukaan lukien. Istunto tulkataan albaaniksi.

Epäilty on vantaalaisen rakennusyrityksen toimitusjohtaja

Ampumisesta syytetty mies on toiminut rakennusalan yrityksen toimitusjohtajana. Vuonna 2014 perustettu yritys on rekisteröity Vantaalle, ja sen liikevaihto liikkuu reilussa miljoonassa eurossa. Yritys kertoo tekevänsä esimerkiksi rappauksia, maalauksia, purkutöitä ja rakennussiivouksia pääkaupunkiseudulla.

Epäilty on asunut ainakin viime vuosina pääkaupunkiseudulla, väestötietojen mukaan nykyisin Vantaalla ja sitä ennen Helsingissä. Pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksista ei löydy mieheltä minkäänlaista rikostaustaa.