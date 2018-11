Hiilinielu pienenee aina, kun metsää hakataan – metsäkeskustelu velloo mustavalkoisena ja käsitteet menevät siinä sivussa sekaisin

Pitäisikö Suomessa hakata metsiä lisää vai vähentää hakkuita?

Ilmastonäkökulmasta katsottuna hakkuiden lisäys pienentää aina metsien hiilinielua ja siirtää hiiltä metsistä ilmakehään.

– Mitkään mallisimulaatiot ja tutkimukset eivät tue sitä, että hakkaamalla enemmän metsiä hiilinielut kasvaisivat, sanoo ryhmäpäällikkö, ympäristötieteiden dosentti Sampo Soimakallio Suomen ympäristökeskuksesta (Syke).

Myöskään puuston kasvun maksimointi hakkaamalla metsiä ei kasvata hiilinieluja vaan nollaa ne.

– Jos halutaan pitää metsät todella hyvässä kasvukunnossa, ajaudutaan tilanteeseen, jossa vanhemmat metsät hakataan pois. Tällöin saadaan metsiin ikärakenne, joka tuottaa mahdollisimman hyvin puuta. Matemaattisten laskentamallien mukaan se kuitenkin johtaa tilanteeseen, jossa hiilinielu menee nollaan eli hiilivarasto ei enää kasva, sanoo Soimakallio.

Mitä tarkoittaa hiilinielu?

Nyt tarvitaan käsitteiden selvennystä. Yhteyttäessään kasvit sitovat ilmastoa lämmittävää hiiltä. Se on eri asia kuin hiilinielu. Metsät toimivat hiilinieluina, kun niiden hiilivarasto kasvaa.

– Puuston nielu on kasvun ja kokonaispoistuman ero. Kokonaispoistumaan vaikuttavat hakkuiden lisäksi luonnonpoistuma eli puiden luontainen kuoleminen ja metsänhoidon yhteydessä, esimerkiksi taimikonhoidossa, hakatut puut. Lisäksi metsien hiilinielun laskennassa otetaan huomioon maaperän kaasujen vaihto, kertoo erikoistutkija Olli Salminen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Hakkuissa metsäpalstasta tulee voimakas päästölähde, kun puihin sitoutunut hiili vapautuu ilmakehään lyhytkestoisista puusta valmistetuista tuotteista, kuten paperista ja energiakäytössä. Pitkäikäisissä puupohjaisissa tuotteissa hiili säilyy pitkään.

Metsäpalstan hiilivarasto alkaa palautua, kun uusi puusukupolvi kasvaa. Aikaa kuluu vuosikymmeniä.

– Monet tuntuvat ajattelevan, että metsien hiilinielu on suurimmillaan silloin, kun metsien kasvu on suurimmillaan. Puuston kasvu ei kuitenkaan takaa sitä, että metsät olisivat hiilinielu, huomauttaa Soimakallio.

Siihen vaikuttaa hakkuumäärä.

Hakkuut tänä vuonna 77 miljoonaa kuutiota

Viime vuonna Suomessa hakkuut ja luonnonpoistuma olivat Luken tuoreimman metsäinventoinnin mukaan 81 prosenttia kasvusta. Hakkuumäärä oli 72 miljoonaa kuutiota.

– Jos puuston kasvun taso ja kehitys säilyvät viime vuosien kaltaisena, niin tuolla hakkuumäärällä metsien hiilinielu kasvaisi tulevina vuosikymmeninä. Metsien puuvaranto kasvaisi 20–30 miljoonaa kuutiota vuosittain, arvioi Salminen.

Metsäinventoinnin mukaan suurin puuntuotannollisesti kestävä hakkuutaso on 84 miljoonaa kuutiota vuoteen 2024 saakka ja sen jälkeen 93 miljoonaa kuutiota. Metsien vuosittaisen kasvun arvioidaan olevan 107 miljoonaa kuutiota.

Suurimmalla kestävällä hakkuutasolla hiilinielu menee nollaan.

– Näin tapahtuu, koska kasvu ja poistuma ovat laskelmassa niin lähellä toisiaan, sanoo Salminen.

Tällä hetkellä Suomessa ollaan hyvää vauhtia menossa kohti suurinta kestävää hakkuumahdollisuutta. Luken suhdannekatsauksen mukaan runkopuun hakkuut nousevat tänä vuonna 77 miljoonaan kuutioon. Puun kysyntä jatkaa kasvuaan, jos Suomeen suunnitellut metsäteollisuuden investoinnit, esimerkiksi Kuopion havusellutehdas, toteutuvat.

– Investointisuunnitelmia on puunkäytön lisäykselle 6–15 miljoonan kuution verran vuosittain, sanoo Salminen.

Mikäli suurin kestävä hakkuutaso kysynnän takia ylittyy, metsistä voikin tulla päästölähde.

Hiilinielu puolittuu

Metsien hiilinielun vähenemiseen on kiinnitetty huomiota muun muassa kahdessa viime vuonna ilmestyneessä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjan raportissa, joissa arvioidaan Suomen energia- ja ilmastopolitiikan vaikutuksia. Niistä käy ilmi, että hiilinielu pienenee vuosina 2021–30 puoleen nykyisestä, noin 13,5 hiilidioksiditonniin, mikäli runkopuun hakkuut nousevat 80 miljoonaan kuutioon vuodessa.

Keskimäärin metsien hiilinielu on 2000-luvulla ollut noin puolet kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä Suomessa, eli noin 30 miljoonaa tonnia.

Raporttien mukaan pienentyvä hiilinielu aiheuttaa sen, että päästöjen ja nielujen yhteenlaskettu vaikutus ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen pysyy Suomessa suurin piirtein nykytasolla vuoteen 2030 saakka. Ilmastonpaneeli IPCC:n kuukausi sitten julkaiseman 1,5-erikoisraportin mukaan päästöjä pitäisi kuitenkin nopeasti vähentää ja nieluja samaan aikaan kasvattaa, jotta ilmaston lämpeneminen rajoittuisi 1,5 asteeseen.

Soimakallion mukaan päästövähennyksiä pitää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi entisestään kiristää, jos metsien hiilinielu pienenee.

– EU:n ilmastopolitiikassa asia riippuu siitä, saavutetaanko maankäyttösektorille asetetut tavoitteet. Jos ei, niin silloin nielun pieneneminen pitää kompensoida lisäpäästövähennyksillä.

Yli viidennes vientituloista

Suomi elää metsistä. Ala tuo yli 20 prosenttia vientituloista ja työllistää ihmisiä maakunnissa. Siksi keskustelu hakkuista käy kiivaana.

– Keskustelussa käsitteet menevät sekaisin ja se on aika mustavalkoista. Joko mennään täysillä kohti suurinta kestävää hakkuumahdollisuutta, tai jos siihen esitetään minkäänlaisia varauksia, tulkinta on, että ahaa, esität siis, että metsät pitäisi museoida ja metsäteollisuus ajaa alas, sanoo Soimakallio.

Aikajänne on keskeinen.

– Jos tavoitteeksi asetetaan ilmastonmuutoksen hillintä lähivuosikymmenten aikana, metsien käytön rajoittaminen hiilinielun kasvattamiseksi näyttää usein paremmalta vaihtoehdolta kuin metsien käytön lisääminen esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi. Tätä pidemmän aikavälin tarkasteluissa johtopäätös voi olla päinvastainen, sanoo Soimakallio.

Lulucf-asetus ei suoraan rajoita hakkuita

EU:n Lulucf-asetus voi paistaa koko maankäyttösektoria päästöjen vähentämiseen.

Maankäyttöä, maankäytön muutoksia ja metsätalous -sektoria koskevan Lulucf-asetuksen edellyttämä vertailutason laskenta on loppusuoralla Luonnonvarakeskuksessa. Suomi ilmoittaa metsien hiilinielun vertailutason EU:n komissiolle joulukuun loppuun mennessä. Komissio ja jäsenmaiden asiantuntijat arvioivat vertailutasot ensi vuoden aikana.

– Lopullista lukua ei vielä tiedetä, sillä laskenta ei ole valmis, kertoo tutkimusprofessori Raisa Mäkipää Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Lulucf-asetuksessa on sovittu, että hiilinielut sekä metsien ja maankäytön muutoksista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt sisällytetään EU:n ilmastotavoitteisiin vuoteen 2030 saakka. Laskennassa metsäkadon päästöt sekä metsityksellä aikaansaadut nielut lasketaan mukaan täysmääräisesti. Viljelysmaiden sekä ruohikkoalueiden ja kosteikkojen päästöjä verrataan kauden 2005–2009 päästöihin. Metsien vertailutason laskennassa pohjana ovat kauden 2000–2009 metsänhoidon käytännöt.

Vertailutasoksi ilmoitetaan hiilinieluluku, ja siihen ensi vuosikymmenellä maankäyttösektorin nieluja verrataan.

– Kysymyksessä on sananmukaisesti vertailuluku. Jos nielu on suurempi, Suomi voi tiettyyn rajaan saakka kompensoida sillä muiden sektorien päästöjä. Jos nielu on vertailutasoa pienempi, nieluja voi esimerkiksi hankkia mailta, joilta niitä jää yli, sanoo Mäkipää.

Lulucf-asetus ei suoraan rajoita hakkuita Suomessa.

– Metsien käyttöä ohjaa kysyntä, sanoo Mäkipää.

Hän toivoo, että vertailutason sijaan keskustelua käydään Suomen ilmastopoliittisista tavoitteista ja toimenpiteistä, joita myös lulucf-sektorilla voidaan tehdä päästöjen vähentämiseksi.

– Esimerkiksi suopohjaiset pellot ja ojitettujen runsasravinteisten suometsien maaperä ovat iso päästölähde.