Hiiliviljelijä välttää peltojen syyskyntöä ja keventää samalla omaa työtaakkaansa

Puromäen puutarhalla vain yksi peltolohko on kynnöksellä. Muut lohkot ovat kasvien peitossa.

Liperissä sijaitsevan puutarhan nuori omistajapariskunta Hanne ja Jukka Kinnunen viljelevät 110 vuotta Kinnusten suvun hallussa ollutta tilaa. He kasvattavat parsa-, kukka- ja kiinankaalia ja kasvihuoneessa inkivääriä. Lisäksi tilalla kasvaa rehukauraa ja -ohraa sekä nurmea. Viljeltyä alaa on 75 hehtaaria.

Tilalla puhaltelevat uudet tuulet.

Kinnuset ovat yhtenä koetilana mukana Elävä Itämeri -säätiön eli Baltic Sea Action Groupin (BSAG), Ilmatieteen laitoksen ja Sitran Carbon action -pilottiprojektissa, jossa kehitetään maatiloille ilmastoystävällisiä viljelykäytäntöjä. Tavoitteena on tehostaa hiilen varastoitumista ilmakehästä peltomaahan ja todentaa hiilen varastoituminen tieteellisesti.

– Mustaa multaa ei pelloilla pitäisi tähän aikaan vuodesta näkyä, tiivistää Hanne Kinnunen hiiliviljelyn perusidean.

Pellot pidetään kasvipeitteisinä

Hiiliviljelyssä pellot pyritään pitämään kasvipeitteisinä ympäri vuoden. Tällöin kasvit Suomen oloissakin yhteyttävät mahdollisimman pitkään ja sitovat hiiltä maaperään.

Kasvivalinnassa suositaan muun muassa syväjuurisia kasveja, jotka kuljettavat hiilen syvälle maaperään. Myös vuoroviljely lisääntyy.

– Pelloista tulee tilkkutäkkejä, sanoo Hanne Kinnunen.

Kyntämisen sijaan peltoja muokataan kevyemmin, sillä maan muokkaus saa hiilen karkaamaan ilmakehään.

– Pidämme pellot nyt vihreitä ja muokkaamme vasta keväällä.

Vihannesviljelylohkojen muokkausta varten Kinnuset ovat hankkineet jyrsimen, joka tekee maasta kuohkean. Maa muokataan vasta juuri ennen kaalien istuttamista.

Lannoitukseen käytetään muun muassa naapurustosta saatavaa karjanlantaa. Hiilen lisääntyminen maaperässä lisää myös maan ravinteikkuutta.

– Ennen oli kyntöharaus ja lannoitusharaus, nyt on vain jyrsintä ja istutus eli työtaakkakin kevenee, kuvaa Jukka Kinnunen.

Hiilen sitoutumista tutkitaan koelohkolla

Muutos aiemman sukupolven tapaan viljellä on iso.

– Meidänkin tilalla ennen viljelykierrossa ovat olleet kaura tai ohra ja sitten pellot on syksyllä kynnetty, eli on tehty hiilensidonnan kannalta väärin, naurahtaa Jukka Kinnunen.

Hiilipilottiprojektia varten Kinnuset ovat varanneet kolmen hehtaarin suuruisen peltolohkon, jossa on koe- ja verrokkiosiot. Tällä hetkellä kuuran peitossa oleva peltolohko on nurmipeitteinen, ja siinä kasvaa timoteitä ja syväjuurista ruokonataa.

Koelohkolle Kinnuset lisäävät näillä näkymin biohiiltä ja kierrätyslannoitteita, jotka edesauttavat hiilen varastoitumista pysyvään muotoon. Maaperänäytteiden avulla tutkitaan muun muassa maaperään sitoutuneen hiilen määrää koealalla.

Maatalous voi olla osa ratkaisua

Kinnuset haluavat omalla toiminnallaan olla mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta ja osoittaa, että maatalous voi olla ratkaisemassa ilmastonmuutosta sen sijaan että se olisi ongelma.

– Ilmastonmuutos on todellinen juttu, ja kaikkien pitäisi pyrkiä tekemään jotakin sen hillitsemiseksi. On vain hyvä asia, kun myös liiketoimintaa voi tehdä kestävällä tavalla, sanoo Jukka Kinnunen.

Kinnusten valitsema tie on todennäköisesti edessä yhä useammalla viljelijällä. BSAG:n hallituksen puheenjohtaja Saara Kankaanrinta totesi tällä viikolla Valion ilmastoseminaarissa Helsingissä, että maanviljelyksessä voidaan joutua tekemään paradigman muutos kohti hiiliviljelyä.

– Liian yksipuoliset viljelykäytännöt ovat paikoin heikentäneet peltojen kuntoa ja kykyä sitoa hiiltä. Siksi maaperän kunnosta huolehtivilla viljelijöillä on käsissään yhdet ilmastonmuutoksen avaimista, totesi Kankaanrinta.

Kinnuset toivovat uusien tuulien puhaltelevan myös EU:n maatalouspolitiikan uudella, vuonna 2021 alkavalla ohjelmakaudella.

– Kun ohjelmakausi vaihtuu, hiilen sidontaan tullaan panostamaan enemmän ja ehkä siihen myös kannustetaan tukien kautta, uskoo ja toivoo Jukka Kinnunen.

Valtaosa hiilestä on maaperässä

Hiiliviljelyhankkeet ovat nousussa, koska ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kaikki keinot tarvitaan käyttöön. Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tuoreen 1,5-raportin mukaan kasvihuonekaasupäästöjä on jyrkästi vähennettävä ja hiilinieluja lisättävä, mikäli ihmiskunta haluaa rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousun 1,5 asteeseen.

Hiilinieluja ovat meret, metsät ja maaperä. Eniten hiiltä varastoituu meriin, toiseksi eniten maaperään.

– Maaperän eloperäisessä aineessa on varastossa enemmän hiiltä kuin maapallon kasveissa ja ilmakehässä yhteensä. Merkittävä osa maaperän hiilestä on ylimmässä metrin paksuisessa pintakerroksessa, eli siinä kerroksessa, johon maatalous, laidunnus tai metsänhoito suoraan vaikuttavat, sanoo tutkimusprofessori Jari Liski Ilmatieteen laitokselta.

Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna viljelysmaiden ja ruohikkoalueiden päästöt olivat Suomessa noin kahdeksan miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Merkittävin päästölähde ovat viljelyskäytössä olevat turvemaat.

Hiiliviljelyhankkeet koskevat kivennäismaita. Valtaosa peltomaista maailmalla on kivennäismaita, ja Suomessa tehtävää tutkimusta halutaan viedä myös maailmalle.

Carbon action -hankkeen lisäksi Suomessa on käynnissä muun muassa Carbon to soil -hanke.

Ensi vuonna Valio alkaa kouluttaa BSAG:n kanssa valiolaisia maitotiloja hiiliviljelyyn. Tavoitteena on, että vuoteen 2035 mennessä kaikki valiolaiset tilat on koulutettu hiiliviljelyyn. Tällä hetkellä valiolaisia tiloja on Suomessa 5 300, ja ne tuottavat noin 80 prosenttia Suomen maidosta.