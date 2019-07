Sydän jyskyttää. Korvissa kohisee. Hengitys ei tunnu tasaantuvan levossakaan. Edessäni on elämäni ensimmäiset suomenmestaruuskilpailut.

Mene!

Lähtölaukaus. Edessäni siintää ikuinen maine ja kunnia. Töppöstä toisen eteen, näen itseni jo parrasvaloissa. Vauhti kiihtyy, mutta ei tarpeeksi. Rata tuntuu kääntyvän minua vastaan, ja läikytän toisen traktorinrenkaan kohdalla. Puoliammattilaisten tekniikat ovat ylivoimaisia laiseeni amatööriin verrattuna, he suorastaan mulahtavat esteiden läpi. Heillä ei tunnu olevan ongelmia ollenkaan. Joku hidastelee edessäni radan kapealla osuudella, ja menetän arvokkaita sekunteja. Leveämmässä kohdassa puikahdan oikealta ohi. Maaliviiva häämöttää. Loppusuoralla puolijuoksu muuttuu selviytymistaisteluksi. Henki ei tunnu kulkevan, ja ylämäki hapottaa jalat perusteellisesti. Maaliin päästessäni sangoistani on huvennut vettä pari litraa. Hatuttaa. Olen epäonnistunut surkeasti.

Joku muu kruunataan tänä kesänä sankohiipimisen Suomen mestariksi. Saavutus on mielestäni täysin verrattavissa timanttiliigan osakilpailuun. Tai olympiakultaan. Tämä jäi minulta aivan yhtä kauas.

E-urheilu, mitä se on? Tulevaisuuden urheilulajia kehitetään pelistudioiden sijaan Kivijärvellä.

Sankohiipimistä on harrastettu Kivijärvellä jo neljän vuoden ajan. Lajissa tarkoituksena on kantaa kaksi noin kymmenlitraista ämpäriä esteradan läpi mahdollisimman nopeasti, läikyttäen mahdollisimman vähän. Jokaisesta läikytetystä desistä sakotetaan. Lajiin voi osallistua sekä yksin, että joukkueena. Lapsille, miehille ja naisille on omat sarjansa.

– Ensimmäisenä vuonna meillä oli parikymmentä osallistujaa, ja viime vuonna 75, kertoi sankohiipimisen Kivijärvelle tuonut Hannu Ahonen kisojen tiimellyksessä.

Tänä vuonna tapahtuma kasvoi täysin uusiin mittasuhteisiin, kun tapahtuman Facebook-sivusta tuli niin sanottu viraalihitti. Ihmiset Helsingistä ja ulkomailta asti ilmoittautuivat osallistumaan eukonkannon jälkeen rankimpaan koettelemukseen keskellä korpea. Yhteensä kiinnostuneita oli yli 28 000, joista lopulta liki kolme sataa maksoi osallistumismaksun.

– Ensimmäiset ilmoittautujat maksoivat osallistumisensa joulukuussa, Ahonen nauroi, ja kehui osallistujien innokkuutta.

Puitteet olivat siis kohdallaan, ja 250 paikalle saapunutta kilpailijaa lähetettiin matkaan 30 sekunnin välein. Yleisöä oli mukana kannustamassa useampi sata. Yleisö jaksoi hurrata ihailtavasti jokaiselle kilpailijalle aivan loppuun asti.

Reilun kymmenen litran vesisangon kantaminen molemmissa käsissä maastonmuodoiltaan armottomalla radalla on hämmästyttävän rankkaa, ja atleettisetkin kilpailijat näyttivät maaliin päästessään pöllämystyneiltä.

Yksi suuremmista joukkueista saapui paikalle Hannunkiven lomakylään Kouvolasta asti, viiden ja puolen tunnin ajomatkan jälkeen. Kouvolan Hilloviivat kertoivat olevansa työporukka päiväkodista.

– Yksi kaveri lähetti viestin, että katso millaista tuollakin harrastetaan, ja innostuimme ajatuksesta niin paljon, että päätimme lähteä kokeilemaan, Hilloviivojen Birgitta Lehtinen sanoi.

Porukalla oli oma valmentaja ainoastaan tätä jaloa lajia varten.

– Kerran treenasimme ennen kisoja, naiset nauroivat.

He olivat mukana ensimmäistä kertaa, kuten myös jyväskyläläinen Eija Kinnunen. Hän oli tyytyväinen suoritukseensa.

– Kyllä tuolla sykkeen saa tosi korkealle. Muutaman kerran läikytin ja sain sakkoa, mutta muuten meni hyvin.

Tapahtuman luonnetta kuvaa hyvin se, että suorituksen nopeudesta huolimatta jokaisella kilpailijalla oli huulillaan hymy. Viereisellä anniskelualueella ei liene ollut asian kanssa tekemistä.

Hymy tosin hyytyi hetkeksi, kun iloisella mielellä liikkeellä ollut herrasmies nousi tunneliesteen keskellä ylös, ja iski päänsä suoraan poikkilautaan. Hänet paikattiin lopulta ambulanssissa.

Tapahtuman päätti tapahtumapaikan takapihan lavalla järjestetty ÄmpäriRock, jossa esiintyjinä nähtiin Kalevauva.fi ja Powerload.