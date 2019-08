Hiki kihoaa otsalle, kun poliisit ovat kintereillä – Pakohuoneen talkoilla tehneet nuoret eivät itse etsi pakotietä pois Viitasaarelta

Eeva Närhi ja Tiia Rajalin penkovat laatikoita ja kaappeja hiki otsallaan. Poliisit ovat heidän kintereillään, ja he etsivät todisteita syyttömyydestään.

Kello käy armottomasti, mutta kaksikko löytää vihjeitä neuvokkaasti. Juuri kun he ovat lähellä lopullista ratkaisua, VTSCape-pakohuoneen kongi kumahtaa ja aika loppuu kesken.

Ovi aukeaa, tulevatko sieltä poliisit käsirautoineen? Sitä ei saa paljastaa.

– Tämä oli paljon parempi kuin ajateltiin. Oli oikeesti haastetta. Olisi vaan vaatinut, että meitä olisi ollut useampi mukana, kahdestaan jäi yksityiskohtia huomaamatta, Närhi ja Rajalin miettivät.

VTSCape on Viitasaaren nuorten hyväntekeväisyystyönä yhteisön iloksi tekemä pakohuone. Se toteutettiin osana Maaseudun Sivistysliiton hallinnoimaa Hyvän mielen teot -hanketta.

– Olemme osallistaneet nuoria luomaan omalle paikkakunnalle elinvoimaa ja toimintaa, sanoo projektityöntekijä Suvi Osala.

Hän lähti alkukeväästä suunnittelemaan 10–12 yläasteikäisen nuoren kanssa pakohuonetta vanhan päiväkodin tiloihin.

– Viitasaaren nuoret ovat olleet todella aktiivisia ja helposti innostuvia. Kevään suunnittelimme pakohuonetta ja kun keksimme idean, niin kaikki valmistui tosi nopeasti.

Pakohuone avattiin kesäkuun alkupuolella. Kukin nuori on saanut vastuuviikon pelihuoneen pitämisestä. Maanantaisin on kolme vakivuoroa, mutta peliaikoja on voinut varata muillekin päiville.

– Jokainen on hoitanut viikkonsa hyvin. Kaikki ovat tehneet ylimääräisiä vuoroja ja pelejä on järjestetty paljon enemmän kuin ajateltiin, kiittelee Osala.

Maksuton pakohuone oli avoinna heinäkuun loppuun asti. Kesäduuni talkoohengessä ei nuoria haitannut, vaan päinvastoin innosti heitä.

– Tämä on ollut mukavaa ajanviettämistä. Hengaillaan yhdessä ja pidetään hauskaa, sanovat Vilma Ojanperä, 16, ja Anna Pappinen, 15.

Ojanperä myy kesätöikseen marjoja ja Pappinen sai kesäpestin päiväkodilla.

– Pakohuoneen teko on ollut kiehtova kokemus. Me haluttaisiin tehdä toinenkin pakohuone. Monet käyttäjät ovat olleet innoissaan ja kysyneet sitä, Ojanperä ja Pappinen sanovat.

Viitasaari ei ole ainakaan näille aktiivisille nuorille mikään tosielämän pakohuone, josta halutaan ulos maailmalle nopeasti.

– Täällä on hyvä olla. On juuri sopivan kokoinen paikka, ei liian pieni eikä liian iso, sanoo Vilma Ojanperä.

Anna Pappinen on samoilla linjoilla.

– Viitasaari on turvallinen paikka. On kavereita ja tunnen paljon ihmisiä. Kun mietin, minne lähden lukioon, niin Viitasaaren lukioon totta kai, hän sanoo.

Kumpikin haluaisi palata opiskeluiden jälkeen Viitasaarelle asumaan ja työskentelemään.

– Tulevaisuuden kuviot ovat vielä auki. Saa nähdä, löytyykö täältä töitä alalta, joka itseä kiinnostaa. Ei täällä ole mitään sellaista, mikä ajaisi meitä täältä pois, Ojanperä ja Pappinen vakuuttavat.