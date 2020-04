Hiljainen viikko huipentuu tavallista hiljaisempana, kun korona ajaa pitkänperjantain messut verkkoon

Tänään vietetään pitkäperjantaita. Pitkäperjantai on yksi merkittävimmistä evankelisluterilaisen kirkon kirkkopyhistä, mutta koronatilanteen vuoksi pääsiäismessuihin kokoontuminen ei ole mahdollista.

Kirkon mukaan Yle on lisännyt hartausohjelmien määrää koronaepidemian aikana. Hartausohjelmia on lisätty katsojatoiveiden perusteella. Pitkäperjantaina esitetään Ylellä muun muassa Nojatuolikirkko, joka on tallennettu Helsingissä Oulunkylän vanhassa kirkossa. Perjantain nojatuolikirkossa esiintyvät pastori Kimmo Saares ja piispa emerita Irja Askola.

Monissa seurakunnissa osallistutaan hartaustilaisuuksiin ja jumalanpalveluksiin myös suoratoistona tai verkkopalveluiden avulla.

Korona on pakottanut myös katolisen kirkon ja Vatikaanin tukeutumaan suoratoistoon. Paavi Franciscus johtaa tänä vuonna pääsiäisajan juhlallisuudet ilman yleisöä. Tänään vuorossa ovat Suomen aikaa iltaseitsemältä järjestettävä pitkänperjantain iltamessu sekä iltakymmeneltä alkava Via Crucis eli Ristin tie -rukoustapahtuma.

Poikkeusaika näkyy myös kaupoissa

Koronavirustilanne vaikuttaa myös useisiin pääsiäisajan palveluihin. Suurin osa ruokakaupoista on normaalisti auki pääsiäisenä. S-ryhmän kaupoissa sekä useissa K-kaupoissa on myös pääsiäisenä aamuisin riskiryhmien asiointiin rauhoitettuja aukioloaikoja. Alkot ovat sen sijaan tänään kiinni.

Pankkikonttorit ovat seuraavan kerran auki tiistaina. S-Pankin , OP :n sekä Danske Bankin puhelinpalvelu on suljettuna pääsiäisperjantaista maanantaihin saakka. Nordean puhelinpalvelu palvelee pääsiäisen aikaan kello 9–17. Kaikkien pankkien sulkupalvelunumerot ovat avoinna ympäri vuorokauden.

VR :n junat ovat yleensä täyttyneet pääsiäisen tienoilla lomailijoista. Nyt tilanne on toinen. Koronavirusepidemian aikana matkamäärät ovat VR:n kaukoliikenteessä pudonneet 90 prosenttia kaikilla reiteillä.

Pääsiäisen VR liikennöi kuitenkin liki normaalisti. Pitkäperjantaina on pääosin sunnuntailiikenne ja toisena pääsiäispäivänä sunnuntailiikenne.

Myös maanteillä pääsiäinen on perinteisesti saanut matkalaiset liikkeelle. Tänä vuonna poliisi kehottaa kuitenkin ihmisiä pysymään kotona. Uudellamaalla poliisi tehostaa rajojen valvontaa pääsiäisenä.