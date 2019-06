Himokselle saapumassa jopa 10000 Harrikkaa – poliisi tarkastaa saapujia koko maassa satamista lähtien, yleisö ei pääse ihastelemaan pyöriä

Keskiviikkona käynnistynyt Super Rally -tapahtuma kokoaa jopa kymmenentuhatta Harley-Davidson harrastajaa Jämsän Himokselle. Tapahtuma ruuhkauttaa liikennettä ja jo tapahtuman ensimmäisenä päivänä moottoripyörät näkyivät alueella.

Menoliikenteen ruuhkahuippujen arvioidaan rauhoittuvan torstai-iltaan mennessä, ja paluuliikenteen ruuhkan sijoittuvan tapahtuman päättymispäivälle sunnuntaille. Poliisi valvoo näkyvästi sekä liikennettä että alueen yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Koska kyseessä on kansainvälinen tapahtuma, on valvonta aloitettu jo satamissa ja sitä tehdään laajemmin Himokselle johtavilla teillä.

– Teemme normaalia liikenteenvalvontaa, jossa puhallutamme kuljettajia, tarkkailemme nopeuksia ja tarkastamme ajoneuvojen kuntoa. Sen lisäksi tilaisuuteen saapuville tehdään satunnaisesti turvallisuustarkastuksia niitä varten rakennetuissa kameravalvonnalla varustetuissa tarkastusteltoissa, komisario Jari Lindholm Sisä-Suomen poliisista kertoi.

Lindholm korostaa, että poliisin tapahtumaan perustama erillinen tilanne- ja viestintäorganisaatio liittyy paikalle massiivisella joukolla saapuvaan moottoriajoneuvojen määrään, ei poliisin rikollisina pitämiin moottoripyöräjengeihin.

– Massatapahtumina suuremmat ovat Himoksen Juhannus- ja Iskelmä-festivaalit, mutta niiden luonne on liikenteen kannalta erilainen. Toki tiedossamme on, että tapahtumaan on osallistumassa myös oikeudessa järjestäytyneen rikollisryhmän statuksen saaneita ryhmiä, mutta valtaosa osallistujista ei kuulu mihinkään näistä ryhmittymistä, Lindholm sanoi.

Lindholmin mukaan mitään erityisiä uhkakuvia ei ole ennakkotietojen mukaan ilmassa, mutta poliisi on yleisesti toimintavalmiudessa ja varautunut häiriöihin, esimerkiksi isompiin tappeluihin. Tapahtuma on aiemmin järjestetty Suomessa Seinäjoella 2009 ja Himoksella 2000, jolloin ne sujuivat rauhallisesti, joskin osallistujamäärät olivat pienemmät.

Super Rally / drone

Tapahtuma on rajattu ainoastaan Harley-Davidson-, Indian- ja Buell-moottoripyörille. Muille tapahtumaan saapuville moottoripyöräilijöille on varattu erillinen parkkialue. Alue on aidattu ulkopuolisilta, sillä kyse ei ole yleisötapahtumasta, eli pyöriä ja niiden paljoutta ei ole mahdollista saapua ihastelemaan paikalle.

– Kaupunkikuvassa tapahtuma ja moottoripyörät tottakai näkyvät kaikille, tapahtuman tiedottaja Riitta Rintamäki sanoi.

Alueen ilmatila on myös turvallisuussyistä tapahtuma-ajan lentokiellossa sunnuntaihin iltakymmeneen, eli myöskään alueen kuvaaminen droneilla ei ole mahdollista. Lentokieltoalueen voi tarkistaa esimerkiksi Aviamaps.com-sivustolta.